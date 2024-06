Treviso ospita l’incontro annuale del comitato internazionale voga veneta

Per quattro giorni, dal 26 al 29 giugno, Treviso sarà la capitale mondiale della Voga alla Veneta: il capoluogo veneto ospiterà l’“Annual Meeting CIVV 2024”. L’edizione di quest’anno è organizzata dalla ASD Canottieri Sile, grazie al sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale. L’evento è stato presentato martedì 25 giugno, nel corso di una conferenza stampa presso il Comune di Treviso, a cui hanno partecipato Alessandro Manera, Vicesindaco del Comune di Treviso, Massimo Donadon, Presidente Canottieri Sile e Francesco Piccin, Capoarea di Banca Prealpi SanBiagio.

Ogni anno il Comitato Internazionale Voga Veneta (CIVV) organizza un meeting che viene ospitato, a turno, dalle remiere dei Paesi associati. L’edizione trevigiana vedrà numerose attività di Voga sia sul Sile che nella Laguna di Venezia. I due momenti clou saranno la tradizionale Cena Di Gala di venerdì 28 (Ristorante Odeon “La Colonna” di Treviso), e la International Venetian Rowing Regatta 2024 di sabato 29 che vedrà i vari equipaggi sfidarsi sulle acque del Sile. A Treviso sono attesi oltre 100 ospiti da Francia (Nantes e Parigi), Germania (Francoforte e Berlino), Austria, Regno Unito (Oxford), Paesi Bassi (Amsterdam), oltre che dall’Italia e da numerose remiere venete.

Alessandro Manera, Vicesindaco del Comune di Treviso: «La Canottieri Sile è parte integrante della storia dello sport della nostra Città. Negli anni non solo ha permesso a tantissimi ragazzi di avvicinarsi alle discipline del canottaggio ma anche di crescere in un contesto stimolante, abbracciando anche numerose iniziative legate all’ambiente e la scoperta delle bellezze del territorio da un punto di vista inedito. Il meeting internazionale è la conferma dell’ottimo lavoro svolto dal team su scala nazionale: organizzare e ospitare una manifestazione sportiva non è mai facile ma siamo contenti che, ancora una volta, Treviso e una sua realtà storica siano state scelte per dare vita ad un grande evento».

Massimo Donadon, Presidente della Società Canottieri Sile: «È motivo di orgoglio per la Canottieri Sile ospitare il Meeting Annuale del Comitato Internazionale Voga Veneta. Il ricco programma di vogate, unito alla visita della nostra bella città, sicuramente renderà questo incontro indimenticabile per i vogatori che da tutta Europa sono venuti a Treviso. Un particolare ringraziamento va a Banca Prealpi SanBiagio, principale sostenitore della manifestazione, e al Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, che ci permetterà di brindare all’evento, alle remiere di Meolo, di Jesolo, di Treporti, alle remiere veneziane Cannaregio e Università di Venezia che ci hanno prestato barche forcole e remi per la regata in Laguna».

Francesco Piccin, Capoarea di Banca Prealpi SanBiagio: «Siamo felici di rafforzare il rapporto di collaborazione con la Canottieri Sile, grazie a questa importante iniziativa che promuove sia le tradizioni sportive locali che le bellezze di Treviso e della Laguna Veneta. Durante queste quattro giornate il nostro territorio sarà un’importante vetrina per i molti ospiti provenienti da ben cinque diversi Paesi. Era perciò importante, per noi, testimoniare la vicinanza e il legame del nostro Istituto di Credito Cooperativo con le realtà che valorizzano il portato sportivo e paesaggistico locale».

Il 3 settembre 2011 a Venezia i vogatori provenienti da cinque paesi europei (Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria) si sono incontrati per fondare un comitato internazionale della voga veneta. L'obiettivo del CIVV è quello di diffondere la Voga Veneta (VV) a livello internazionale come attività sportiva. Attività tipiche comprendono l'organizzazione di regate, la formazione di canottaggio junior e anche degli istruttori e arbitri. Eventi rappresentativi fanno parte delle attività nei paesi in cui il CIVV è attivo. Il CIVV è stato stabilito come contatto con gli organismi ufficiali, istituzioni e altre organizzazioni con l’intento di promuovere la Voga Veneta. L'attività dell’associazione è senza scopo di lucro. L'obiettivo a medio termine del CIVV è la sua trasformazione in una federazione internazionale di associazioni nazionali, in modo che la Voga Veneta diventi una disciplina del canottaggio internazionale con pari diritti. Il CIVV mantiene una piattaforma Internet per lo scambio di informazioni che riguardano le attività di tutti i suoi membri. La sede legale del CIVV è a Francoforte sul Meno (Germania).