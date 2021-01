Mercati, nuove regole: stretta sui prodotti usati, aiuti per i negozi

È stato approvato martedì mattina, 19 gennaio, dalla Giunta di Treviso il nuovo piano delle aree mercatali con importanti novità che riguardano qualità, organizzazione e decoro delle bancarelle in città.

Il Comune ha voluto dare una stretta sui prodotti usati che dovranno essere di qualità certificata come quella che viene garantita, per esempio, da un banchetto vintage o di libri usati. Stop, dunque, ad ammassamenti di cianfrusaglie senza certificazione. Un'altra importante novità riguarda i negozi in sede fissa: in occasione di eventi e manifestazioni organizzati in particolari zone, vie o piazze della città, gli esercenti potranno esporre all’esterno del proprio locale senza la necessità di autorizzazioni o di particolari iter burocratici. Il Piano, che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale, prevede l’obbligo per i commercianti di garantire lo stazionamento del mezzo nel posteggio all’interno dell’area concessa, esponendo i prodotti su tre lati (salvo deroghe per casi particolari) per garantire non solo una disposizione più ordinata ma anche lo sgombero veloce in caso di emergenza. Sempre sul fronte sicurezza ogni ambulante dovrà essere dotato di estintore. Altre norme riguardano invece il decoro e la qualità: gli operatori dovranno allestire i banchi in maniera ordinata con divieto di vendita di prodotti usati se non di qualità certificata. Verrà dunque valutata caso per caso la possibilità di mettere in commercio prodotti di seconda mano. Al fine di garantire uniformità e integrazione del mercato nel contesto cittadino, quando gli operatori dovranno cambiare le tende, queste dovranno rispondere a regole e colorazioni specifiche. Altra norma riguarda i banchi itineranti che dovranno essere posizionati ad almeno 400 metri dall’ultimo stallo utile dei mercati con posteggio fisso al fine di evitare concorrenza sleale di soggetti che, senza oneri, potrebbero beneficiare di eventi organizzati da altri.

Il commento del vicesindaco

«Le disposizioni inserite nel Piano che ora approderà in Consiglio sono volte a riordinare e qualificare i mercati cittadini - spiega il vicesindaco Andrea De Checchi - Di particolare importanza è il divieto di vendita di prodotti usati a meno che non si tratti di prodotti di qualità, come quella che viene garantita da banchetti vintage o di libri usati. Vogliamo evitare quell’usato che dequalifica il mercato con ammassi indistinti di merce che anziché portare qualità degradano l’intero contesto. Un altro provvedimento è quello che permetterà ai commercianti in sede fissa di diventare parte integrante di eventi e manifestazioni - prosegue De Checchi - Nel nuovo piano c’è infatti una norma che consente a coloro che hanno attività in sede fissa di poter uscire dalla propria attività senza attivare procedimenti burocratici. Se il commerciante diventa parte integrante della manifestazione può dunque usufruire e beneficiare del richiamo della stessa. Sono particolarmente fiero di questo provvedimento perché oltre a risolvere un annoso problema legato alla concorrenza in occasione di manifestazioni da parte di soggetti itineranti nei confronti dei nostri commercianti, potrà dare particolare rilancio alle nostre attività commerciali, in un’ottica di sburocratizzazione, non appena sarà possibile organizzare eventi di richiamo. Tutte queste disposizioni vogliono rappresentare l’inizio di un percorso di implementazione dei mercati che, in chiave futura, potranno trasformarsi in iniziative e spunti per aumentarne l’attrattività con effetti positivi su tutto il tessuto economico cittadino».