Moda e design, commercianti rinnovano il mercatino di Borgo Cavour

Il commercio della zona di Borgo Cavour diventa fusion: in vista della prossima edizione del mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e del vintage (in programma domenica 23 ottobre) propone nuovi allestimenti.

Il negozio Ellamitz di via Canova 43, propone, insieme al vicino negozio Bastianello Mobili di via Orsoline 1, inediti allestimenti vetrinistici che presentano il meglio della moda autunnale con il modernariato, cappelli, sciarpe e foulard con lampade vintage, calde giacche autunnali appese in armadi di modernariato. «L'idea - spiegano i commercianti, Flavia Andolfo e Raffaella Mitzano di Ellamitz, con Paolo Bastianello del negozio di mobili - ci è venuta per rivitalizzare la zona che comprende l’area di Borgo Cavour, via Canova e via Orsoline. La crisi si sente, inutile negarlo e l’appuntamento del mercatino richiama pubblico e anche molti visitatori, ci siamo messi in gioco per proporre un’idea diversa di vetrina, un gusto nuovo che abbina prodotti e oggetti insoliti per restituire l’immagine di un commercio moderno. Il futuro del commercio è nella contaminazione di generi, noi lo sperimentiamo dal vivo anche nelle nostre botteghe». I due negozi, Ellamitz aperto dal 1999 e Bastianello mobili dal 2013, operano nel cuore del centro di Treviso, sono due capisaldi del buon gusto trevigiano, Ellamitz è un punto di riferimento per i cappelli da donna (tiene anche la casa produttrice che fornisce la casa reale inglese) ed hanno una clientela affezionata. Per questo connubio di generi, che proseguirà come collaborazione, sono stati coordinati dal visual Roberto Andreetta.