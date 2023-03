Il rilancio del mercato settimanale di Treviso, Ascom: «Un grande polmone che tiene viva la città»

«Si al progetto di rilancio del mercato, con il cambiamento della viabilità ed una serie di proposte destinate a dare valore aggiunto alla zona del mercato settimanale tra Piazzale Burchiellati e Piazza del Grano. Accogliamo con molto favore la notizia data dall’Assessore De Checchi e siamo pronti a collaborare con il manager del Distretto del commercio Michele Bianco in questa partita». A parlare è Federico Capraro, presidente di Ascom-Confcommercio Treviso, che oltre ad accogliere di buon grado la notizia, del mercato intende sottolineare tutte le funzioni positive per la città e la vivibilità del centro cittadino: «E' un grande polmone, con una forte attrattività ed una bella tradizione, richiama flussi di pubblico anche da fuori comune, ha un’offerta buona e diversificata, favorisce la socialità ma anche l’imprenditoria esistente, aumenta le relazioni, incrementa anche il lavoro nei pubblici esercizi della zona e porta con sé un indotto che giustamente va considerato e valorizzato sul piano economico e sociale. Per questo, come dice il nostro Presidente Sangalli, nelle grandi partite che tengono vive le città - e questa lo è - Ascom è al fianco dell’Amministrazione. Ben venga la rivoluzione del mercato: ne beneficeranno tutti, cittadini, turisti, residenti, ma soprattutto la città».