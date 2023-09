A Treviso ottobre è il mese del bambino: ecco il programma

A Treviso ottobre sarà il Mese del Bambino, iniziativa promossa per il quinto anno consecutivo dal Comune di Treviso con il supporto di associazioni ed enti del territorio e il coordinamento dello Spazio Famiglia Treviso. Un intenso programma di attività gratuite per grandi e piccini, occasioni per conoscere i servizi, i percorsi e le attività che la Città propone alle famiglie, e per costruire una riflessione comune attorno al tema e al valore dell’infanzia.

Il Mese del Bambino si aprirà domenica 1° ottobre con Famiglie e Associazioni in festa, un’iniziativa che raccoglie fin dal mattino occasioni di intrattenimento per i bambini e che permette alle famiglie di conoscere le associazioni e i servizi del territorio. Saranno presenti più di venti associazioni che propongono laboratori e attività gratuite.

Le famiglie potranno sostare tutto il giorno sulle mura di Treviso e ci saranno anche food truck per vivere un momento conviviale. Dalle ore 15.30, per celebrare i nonni nel giorno della loro festa, è in programma il concerto “Giocando con la Musica” al Bastione San Marco: la Banda Musicale di Treviso “Domenico Visentin” accompagnerà i presenti nell’ascolto del racconto di una fiaba con la partecipazione di LILT-Giocare in corsia. Il concerto sarà preceduto da un laboratorio di propedeutica musicale per bambini dai 5 anni in su, a partire dalle ore 14.30, con accesso libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo la festa sarà rinviata a domenica 15 ottobre.

«L'edizione 2023 è espressione della volontà corale di tutte le associazioni ed enti del territorio ad esserci, a pochi mesi dall’ottenimento dell’accreditamento “Città amica dei bambini e degli adolescenti UNICEF” Treviso conferma l’impegno a favore delle famiglie per dare loro occasioni di incontro, aggregazione, conoscenza e riflessione», afferma Gloria Tessarolo, Assessore alla Città Solidale di Treviso. «Inoltre, sarà l’occasione per ricordare la presenza nel territorio comunale di due sportelli di informazione e orientamento per le famiglie con figli minori e presentarne i servizi».

Le occasioni di fare festa tra famiglie proseguiranno domenica 8 ottobre dalle ore 9.30 alle 18 al Parco Uccio (Santa Bona) con la manifestazione Bambini in libertà, una festa di aquiloni in collaborazione con “aquilonisti” esperti. I bambini potranno costruire il proprio aquilone nei diversi laboratori che si succederanno nell’arco della giornata.

Saranno presenti food truck per pranzare in compagnia o consumare il pranzo al sacco.

(Ingresso libero. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata)

L’evento è realizzato in collaborazione con associazione AIDO, associazione Filovola e patto educativo IC 5 Coletti e con il contributo di ISRAA, Banca Mediolanum FBO di Piazza Pola – Treviso e Confindustria Veneto Est.

Il filo degli aquiloni unirà i bambini e le famiglie presenti al Parco Uccio e i bambini e le famiglie che devono trascorrere il loro tempo in Reparto di Pediatria dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso con un laboratorio di aquiloni a loro dedicato sabato 7 ottobre ore 15 -17 grazie alla collaborazione dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, associazione AIDO e associazione Filovola.

Treviso celebra anche la Settimana mondiale dell’allattamento, con una serie di incontri in presenza per tutto il mese di ottobre. Domenica 1° ottobre, durante la manifestazione Famiglie e Associazioni in festa sulle Mura di Treviso, sarà presente il Punto informativo e consulenza sull’allattamento delle ostetriche del nido dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso e dell’Ulss 2 Marca Trevigiana che saranno disponibili ad incontrare donne in gravidanza, futuri papà e neogenitori e saranno a disposizione per rispondere alle domande e offrire consulenza sull’allattamento dei neonati.

Le occasioni di informazione continueranno con due incontri alla BRaT Biblioteca dei Ragazzi “Demattè” a cura delle associazioni del territorio: il primo incontro si terrà sabato 14 ottobre ore 10-12 con il tema “Allattamento: tra verità e falsi miti” con l'obiettivo di fornire gli strumenti alle neomamme e ai neopapà per contrastare vecchie credenze legate all’allattamento” in collaborazione con l’associazione Madamadorè. Conduce Chiara Zamuner, educatrice perinatale.

Ingresso gratuito. Iscrizione obbligatoria al link: https://linktr.ee/samtreviso

Il secondo incontro è in programma per sabato 21 ottobre ore 10 - 12 sul tema “Trame di latte” con l’aiuto delle mamme alla pari formate secondo gli standard OMS/UNICEF con lo scopo di contribuire a diffondere la cultura dell’allattamento si chiariranno dubbi e verranno fornite semplici nozioni sul tema. In collaborazione con “Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita”.

Ingresso gratuito. Iscrizione obbligatoria al link: https://linktr.ee/samtreviso

Gli incontri si rivolgono a mamme in attesa o neo-mamme, ma anche a papà, nonni, tate e chiunque sia a contatto con la mamma e il neonato nei suoi primi mesi di vita.

Il tema della Settimana dell’Allattamento mondiale 2023 è “allattamento e lavoro - tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie” e ha ispirato l’edizione speciale di Rete Primi Passi di ottobre con la proposta realizzata dalla collaborazione di Spazio Famiglia Treviso e Spazio Donna Treviso “Genitori Equilibristi” quattro incontri rivolti a coppie in attesa e neogenitori i mercoledì 4, 11, 18 e 25 ottobre ore 20.00-22.30 intorno al tema della coppia che affronta le novità legate al cambio di ruolo da partner a genitore: dalla sessualità, al rientro al lavoro della madre, al carico mentale fino alla grande sfida della conciliazione intesa come collaborazione tra i ruoli di genere, un nuovo equilibrio tra lavoro e famiglia non solo per le madri ma anche per i padri che vogliono far parte attiva della vita quotidiana dei loro figli. Gli incontri sono gratuiti e si svolgono al Centro Civico Ex Circoscrizione Nord Ca’ Galletto, via Ronchese - quartiere Santa Bona di Treviso e si rivolgono con precedenza ai genitori residenti a Treviso.

È obbligatorio iscriversi agli incontri a cui si vuole partecipare attraverso il link: https://linktr.ee/rete_primi_passi

In piazza Aldo Moro anche quest’anno, sabato 21 ottobre dalle 14.30 alle 18.30, sarà presente personale medico del Servizio Urgenza Emergenza Medica S.U.E.M. per dare informazioni, rispondere alle domande e offrire dimostrazioni sulle manovre di disostruzione in caso di soffocamento e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Il mese del bambino si concluderà con la Festa d’Autunno in Villa Letizia domenica 22 ottobre dalle ore 15.30 nel parco di Villa Letizia, via Tandura (quartiere Sant’Angelo)

Un’occasione per conoscersi tra grandi e piccini e conoscere il progetto “Famiglie in Rete”.

Ingresso libero. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

In collaborazione con le associazioni che hanno sede in Villa: Gruppo Ricreativo Anziani Villa Letizia, Banda Musicale di Treviso “Domenico Visentin” e C.A.I. Sezione di Treviso.