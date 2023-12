Vigilia di Natale, messa in stazione delle corriere: «Accogliamo gli indifesi»

Una Santa Messa a dir poco speciale e molto partecipata quella celebrata "en plein air" nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale alla stazione delle corriere di via Lungosile Mattei a Treviso. Monsignor Tomasi, Vescovo di Treviso, ha scelto di presiedere la messa in una zona notoriamente marginale e delicata della città e di avere al suo fianco alcune delle realtà cittadine che più si occupano di persone in situazioni di difficoltà: Ceis Treviso - cooperativa che gestisce nella Marca strutture di accoglienza, sostegno terapeutico e riabilitazione per persone con problemi di dipendenze e salute mentale -, Caritas Tarvisina - organismo pastorale della Diocesi di Treviso - e Comunità di Sant’Egidio di Treviso - storica realtà dedita al sostegno degli ultimi. La messa è stata concelebrata da don Matteo Volpato, parroco di Fiera e Selvana, nonché assistente spirituale di CEIS Treviso insieme a vertici, professionisti, volontari e utenti delle tre realtà organizzatrici. Decine i fedeli che hanno sfidato il freddo della sera per riunirsi in un momento di raccoglimento e preghiera prima del Santo Natale.

L'omelia

Nell'omelia il Vescovo di Treviso ha detto: «C’è una luce gloriosa splendente, limpida, calda, che aspetta solamente di irrompere nella storia degli uomini nella notte di Natale, nella notte in cui nasce il Figlio amato ed atteso. C’è l’annuncio dell’angelo pronto ad essere recapitato all’umanità, e ci sono anche i pastori, pronti nella notte: abituati a vegliare serenamente, perché la notte è divenuta casa loro, nella custodia del gregge, e che sanno anche che bisogna vegliare, perché le greggi vanno custodite, e la notte era, ed è, piena di insidie. Loro, proprio perché capaci di vegliare serenamente, sapranno leggere e comprendere il segno semplice, umile e povero ma infintamente degno, e gioioso, e sorprendente, e ricco, e vitale del bimbo avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia.

Tutto qui? Sì, tutto qui - ha detto Monsignor Tomasi -. Non serve altro. Ma ci serve proprio questo bambino, vulnerabile e forte, ferita del cielo e del cuore di Dio, feritoia attraverso la quale può irrompere la luce. La luce che dall’eternità aspetta di inondare di gioia gli umani, e tutto il creato, minimo ma definitivo varco che vìola e rompre ogni confine, e che rende comunicanti per sempre il cielo e la terra, che dona il divino all’umano, perché il divino si fa umano. Sì, davvero: tutto qui. Anche nel senso che qui c’è proprio tutto. C’è la promessa che da allora per sempre si realizza, quando qualcuno si lascia illuminare dall’angelo, e sa riconoscere il segno, e si mette in cammino per adorare e gioire. Qui, nell’accoglienza stupita e felice del dono del bimbo, accogliamo la fragile creatura e l’onnipotente creatore, e l’amico, e il compagno di viaggio, e il Signore, unico, della nostra vita e la nostra città sarà luogo accogliente e amico, e tutti insieme saremo comunità di fratelli e sorelle, che imparano insieme ad amare».