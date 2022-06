Lavori in stazione nel weekend: cancellati tutti i treni da Treviso a Mestre

Dalla notte di sabato 25 giugno alla prima mattina di lunedì 27 giugno, per interventi di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Treviso, tutti i treni tra Treviso e Mestre saranno cancellati e sostituiti da bus.

Per garantire la continuità del servizio sono stati organizzati: bus sostitutivi da Treviso a Mestre (senza fermate intermedie) con tempi di percorrenza di 55 minuti; bus da Treviso a Mestre con fermate intermedie a San Trovaso, Preganziol, Mogliano e Mestre Ospedale e tempi di percorrenza previsti di un’ora e venti minuti. I bus partiranno da Treviso e Mestre ogni 30 minuti per garantire in entrambe le località l’interscambio bus-treno. In aggiunta al servizio autosostitutivo, 35 tra i treni con maggiore tasso di frequentazione saranno deviati sulla linea Treviso-Padova-Mestre con tempi di percorrenza previsti di 60 minuti. Nelle stazioni di Mestre, Treviso e Mogliano, sarà incrementato il servizio di "customer care" di Trenitalia per offrire accoglienza, informazioni e assistenza ai passeggeri.