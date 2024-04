Il Miani park chiude per lavori straordinari e torna nelle mani del Comune

Dal giorno 2 maggio 2024 non sarà più possibile accedere e sostare nel parcheggio Miani Park di viale Orleans a causa di lavori di manutenzione straordinaria all’immobile, programmati dal Comune di Treviso proprietario dello stabile. Il divieto di accesso sarà operativo sia per gli abbonati sia per l’utenza giornaliera. La società Actt Servizi Spa, concessionaria del servizio di parcheggio, sta prendendo contatto in queste ore con gli abbonati ancora attivi, circa una decina, per il rimborso per il periodo successivo al 2 maggio di mancato utilizzo del parcheggio. La comunicazione è arrivata in giornata da Giuseppe Mauro, liquidatore della Actt servizi spa. Il Comune di Treviso, in sede di assemblea di Actt Servizi Spa, di cui è socio unico, ha deliberato inoltre che a seguito della chiusura del servizio di parcheggio, si procederà con la risoluzione consensuale della concessione e delle relative convenzioni che la regolamentano. Pertanto Actt Servizi Spa cesserà di essere concessionaria del servizio e l’immobile tornerà nella piena disponibilità del Comune di Treviso.