Il luogotenente Michele Saponieri in congedo dopo 37 anni nell'Arma

È stato ricevuto nei giorni scorsi dal Comandante Provinciale dell'Arma dei carabinieri di Treviso, colonnello Massimo Ribaudo, che ha voluto ringraziarlo per i quasi 37 anni di servizio prestati nella Benemerita: il Luogotenente Michele Saponieri, originario della provincia di Bari, e' andato in congedo dopo una lunga e proficua militanza presso svariati Comandi dell'Arma della "Marca". A Codognè, Treviso, Maserada e, da ultimo, Roncade, infatti, il Sottufficiale si è fatto apprezzare per le sue qualità umane e professionali al servizio delle comunità.