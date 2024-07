Richiedenti asilo, convenzione di Anolf con un avvocato e una psicologa

Assistenza legale, corsi d’italiano, percorsi di integrazione e incontri di preparazione all’audizione presso la Commissione territoriale. Anolf Belluno Treviso, associazione di volontariato, promossa dalla Cisl, avente tra i suoi obiettivi l’integrazione e la crescita della fratellanza tra i popoli, ha attivato una convenzione con un team composto da avvocato e psicologa, per dare supporto ai richiedenti asilo in vista dell’audizione presso la Commissione territoriale, organo deputato al riconoscimento della protezione internazionale: in Italia infatti, competenti all’esame e alla valutazione delle richieste di asilo sono le Commissioni. Durante l’audizione, il richiedente fornisce i motivi del suo bisogno di protezione.

Il team di supporto ai richiedenti messo a disposizione da Anolf si occupa di tutte le questioni burocratiche e legali, dalla presentazione della domanda di asilo, alle attività formative come corsi di italiano e di informazione e formazione, ma anche dell’inserimento in percorsi lavorativi: un accompagnamento all’integrazione dalla A alla Z.

«È evidente - commenta Antonio Bianchin, presidente di Anolf Belluno Treviso - che le esigenze di questa tipologia di utenti vanno al di là del bisogno di soddisfare le loro prime necessità. Abbiamo pensato quindi di metterci in prima linea per offrire servizi che possano concretamente supportare e agevolare l’inserimento sociale e territoriale dei richiedenti asilo, così da dar loro l’opportunità di costruirsi un realistico progetto di vita in Italia. Teniamo presente che sono più di duemila i soggetti richiedenti la protezione internazionale nelle sole province di Belluno e Treviso». Per informazioni e appuntamenti si può chiamare il numero 388 7561485.