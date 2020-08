Miss mamma italiana 2020, premiata anche una trevigiana

Organizzata dalla TE.MA Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio del Comune di Gatteo (con tutte le dovute misure di sicurezza), si è svolta ieri sera (domenica 30 agosto), in Piazza della Libertà a Gatteo Mare, la Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana 2020”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni. Il Concorso, giunto quest’anno alla sua 27° edizione (è il primo in Italia dedicato alle mamme) non vuole premiare solo la bellezza, ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Le 16 mamme finaliste (selezionate nei giorni prima, in occasione delle Pre Finali, tra le vincitrici delle oltre 100 selezioni regionali svolte in tutta Italia), hanno sfilato prima con abiti eleganti, poi con i costumi “Sunny Beach”, i costumi ufficiali di “Miss Mamma Italiana”. Tutte le partecipanti hanno poi sostenuto una prova di abilità rappresentativa di un loro “talento”, chi ha cantato, chi ha ballato, chi si è cimentata in esercizi ginnici e chi in prove creative o sportive.

Vincitrice assoluta, con la fascia, la corona e lo scettro di “Miss Mamma Italiana 2020” ANASTASIA SOLE, 39 anni, maestra, di Mesoraca (Crotone), sposata da 14 anni con Rocco e mamma di Anthony, Ariel ed Alisya, di 13, 10 e 9 anni.

“Miss Mamma Italiana 2020” è una bellissima donna con lunghi capelli neri, occhi neri ed un fisico perfetto (è alta 168 cm per 55 kg di peso), donna solare, elegante, molto affascinante e dolcissima, amante della musica.

Anastasia, parlando di se, dice: “il tratto principale che mi contraddistingue è l’essere altruista; il mio pregio è la sensibilità, che a volte si trasforma anche nel mio difetto dal momento che ho la lacrima facile, odio la falsità; il mio colore preferito è il rosa, amo i cani ed il mio piatto preferito è la pizza”.

Anastasia, parla anche della sua “avventura” a “Miss Mamma Italiana”: “è stata una bella esperienza, dedico la vittoria a mio marito e ai miei figli, è una grande soddisfazione e sono felice di rappresentare la bellezza delle mamme italiane”.

Altre fasce sono state assegnate:

“Miss Mamma Italiana DAMIGELLA D’ONORE” VALERIA MARCHIONNA, 42 anni, store manager, di Campobasso, mamma di Rebecca e Ludovica, di 8 e 3 anni;

“Miss Mamma Italiana GLAMOUR” VALERIA SIMONETTI, 36 anni, strumentista in sala operatoria, di Alessandria, mamma di Andrea ed Alessio, di 8 e 5 anni;

“Miss Mamma Italiana FASHION” FLORA STILE, 42 anni, casalinga, di Montecorvino Pugliano (Salerno), mamma di Flavio, Gaia, Adriano e Lara, di 15, 11, 6 e 4 anni;

“Miss Mamma Italiana FASCINO” CHIARA CRIVELLARI, 43 anni, pescatrice, di Pila (Rovigo), mamma di Stefano di 10 anni;

“Miss Mamma Italiana ELEGANZA” ELEN ZAMMARCHI, 36 anni, fotografa, di Ravenna, mamma di Eduardo, Brenno e Silvana, di 10, 8 e 4 anni;

“Miss Mamma Italiana SOLARE” GIULIA FAGGIN, 32 anni, grafica pubblicitaria, di Albignasego (Padova), mamma di Aurora di 8 anni;

“Miss Mamma Italiana SORRISO” BARBARA SANTORELLI, 37 anni, bancaria, di Forlì, mamma di Viola e Gaia, di 10 e 7 anni;

“Miss Mamma Italiana IN GAMBE” KATIA GIORNELLI, 34 anni, infermiera, di Lurago d’Erba (Como), mamma di Riccardo, Carlotta ed Arianna, di 9, 6 e 4 anni;

“Miss Mamma Italiana RADIOSA” VALENTINA BUONO, 34 anni, dipendente bancaria, di Viserba (Rimini), mamma di Gabriel di 5 anni;

“Miss Mamma Italiana DOLCEZZA” NADIA QUARTA, 33 anni, casalinga, di Monteroni (Lecce), mamma di Lorenzo, Gabriele e Kevin, di 10, 9 e 3 anni;

“Miss Mamma Italiana SPRINT” TINA INCARNATO, 45 anni, libera professionista, di Napoli, mamma di Giuseppe e Viviana, di 19 e 10 anni;

“Miss Mamma Italiana SPONSOR TOP” CHIARA MEDEA (foto qui sotto), 43 anni, export area manager, di Treviso, mamma di Lorenzo e Davide, di 11 ed 8 anni.

Anastasia Sole e le altre mamme vincitrici di questa edizione, saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana 2021”.