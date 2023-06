Longevity Run Summer Edition, tutte le modifiche alla viabilità

Si comunica che domenica 11 giugno si terrà la manifestazione “Longevity Run Summer Edition” con partenza alle ore 9.30 dal Bastione San Marco. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’evento e garantire la sicurezza dei partecipanti, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Sosta. Dalle ore 7 alle ore 13 del giorno 11 giugno su viale d’Alviano, nel tratto da porta Santi Quaranta a Varco Caccianiga sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi.

Circolazione. Dalle ore 8.45 e fino a cessate esigenze, domenica 11 giugno la circolazione veicolare sulle vie e strade interessate dal passaggio della manifestazione sportiva in oggetto potrà essere temporaneamente sospesa per consentire il passaggio degli atleti. Eventuali deviazioni saranno attuate da personale autorizzato. Inoltre, nella giornata di domenica le limitazioni al traffico del centro storico, che di norma vengono attuate nelle giornate prefestive e festive, saranno anticipate alle ore 8.45.

Percorso. Mura “ Bastione S. Marco”; Piazzale Burchiellati; Borgo Mazzini; Via S. Agostino; Via Manzoni; Piazzetta S. Parisio; Isola della Pescheria; Via S. Leonardo; Piazza Santa Maria dei Battuti; Quartiere Latino Università; Riviera S. Margherita; Corso del Popolo; Via D. Manin; Via P. Bordone; Piazza Duomo; Via Calmaggiore; Piazza Dei Signori; Piazza Indipendenza; Via Inferiore; Via Cornarotta; Via Canova; Borgo Cavour; Via Filzi; Via N.Sauro; Via Mura di S.Teonisto; Viale le B.D’ Alviano.