Autista Mom aggredito, Colladon: «Incontrerò Questore e Prefetto»

Nei prossimi giorni il presidente di Mom, Giacomo Colladon, incontrerà il Questore Manuela De Bernardin Stadoan ed il Prefetto Angelo Sidoti per fare il punto della situazione alla luce del grave episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 11 febbraio, lungo via Lungosile Mattei a Treviso, all'ex Siamic. Un autista di Mom, dopo aver contestato la falsità di un biglietto ad un giovane passeggero, è stato aggredito dallo stesso e da un gruppetto di almeno una trentina di altri giovani che hanno tentato di spalleggiarlo.

«In merito ai recenti episodi di aggressione ai danni dei nostri lavoratori, ricordo che sono eventi che restano isolati e che renderemo sempre più marginali collaborando fattivamente. In tal senso, anche la cooperazione dei cittadini può fare molto» ha spiegato in una nota Giacomo Colladon, presidente Mobilità di Marca «Nei prossimi giorni incontrerò comunque il Questore, ed anche il Prefetto è informato della situazione. Come azienda ci teniamo a sottolineare che abbiamo fatto notevoli sforzi per garantire la sicurezza a bordo, grazie a tecnologie come il Panic button e la video sorveglianza attivata anche tramite accordi di collaborazione con le forze dell’ordine. Continueremo a lavorare in questa direzione per salvaguardare sia i nostri lavoratori sia l’utenza che sceglie il trasporto pubblico locale».