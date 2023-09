Mom, al via il servizio scolastico

Per la ripresa delle lezioni, MOM sceglie di rafforzare il personale di assistenza alla clientela anche attraverso steward a terra di ditte esterne, il cui compito è stato quello di agevolare la salita a bordo in sicurezza ed educare all'utilizzo dei mezzi, con regolare titolo di viaggio, fin dal primo giorno di scuola. I controlli del servizio si sono concentrati in particolare nei grandi centri scolastici: oltre 12 mila i passeggeri in arrivo a Treviso, dove al mattino il personale ha presidiato gli hub di interscambio Stazione FS, Stadio e Stiore. Il flusso è stato regolare anche per effetto di entrate ancora con orari non certi (alcuni istituti hanno iniziato le lezioni alle 8, altri 9). Al termine delle lezioni, MOM ha proseguito le attività di assistenza anche alle uscite dei grandi poli cittadini, quali viale Europa, San Pelajo e Autostazione.

Presidiati anche gli altri poli scolastici di maggiore affluenza: da Conegliano a Castelfranco, dove gravitano oltre 3mila passeggeri, fino a Vittorio Veneto e Montebelluna, dove ogni giorno arrivano e ripartono in bus più di 2mila utenti. Con l'avvio dell’esercizio invernale MOM riprende il servizio al massimo delle potenzialità garantendo il trasporto a oltre 40mila passeggeri giorno, mentre si sta avvicinando alle 30mila unità il numero degli abbonati per questo anno scolastico.

Commenta il Gestore di Esercizio Mom, Corrado Bianchessi: «L’abbonamento per gli studenti, in particolare l’annuale, è la scelta corretta e più conveniente anche sul lato economico e più sicura, poiché garantisce viaggi illimitati e piena regolarità in caso di controllo. L’attività di controllo ed educazione avviata oggi ci ha consentito di monitorare oltre 4mila ragazzi in transito su Treviso. Un campione che ha evidenziato la presenza di circa il 16% con biglietto (per la maggior parte dei casi acquistato all’ultimo momento alla vista dei controlli). Il contrasto all’evasione diventa ora un punto fermo per MOM che va contenuta, anzitutto, con la presenza. Noi saremo presenti in forze tutti i giorni a Treviso e nei principali poli scolastici. Sul fronte dell’organizzazione del servizio, aggiunge: “Ci rendiamo conto che, come ogni anno, le scuole non sono strutturate con orari definitivi. Per quanto possibile stiamo cercando di venire incontro alle esigenze dettate da orari continuamente in cambiamento, sia in ingresso che in uscita».