Mom cerca 25 autisti autobus: assunzione immediata a tempo indeterminato

Prosegue il piano assunzioni di Mobilità di Marca, l’azienda dei trasporti trevigiana, ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di lavoratori da assegnare ai servizi di guida con profilo di "Operatore di esercizio”, parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Il bando prevede: l’assunzione con contratto a tempo indeterminato per i possessori di patente di guida categoria DE e l’assunzione con contratto a tempo determinato per 12 mesi per i possessori di patente di guida categoria D, con possibile trasformazione a tempo indeterminato, al termine dello stesso se conseguita la patente DE.

Nei primi mesi del 2022 sono già entrati in servizio i 15 nuovi autisti, assunti con il bando 2021. Con questa nuova selezione prosegue il programma di turn-over pianificato dall’Azienda. Sono circa 25 le posizioni vacanti, di cui 15 nei servizi di trasporto pubblico locale e 10 per i servizi scuolabus. È richiesta età non superiore ai 50 anni e diploma di licenza media. Spiega il Presidente MOM, Giacomo Colladon: «I conducenti sono figure professionali sempre più richieste, per questo MOM si impegna all’immediata stabilizzazione a tempo indeterminato per chi è in possesso di tutti i requisiti e supera le prove di selezione. Chi è in possesso della sola patente D per il trasporto di persone potrà contare sull’assunzione per un anno con l’impegno al termine dello stesso a trasformare a tempo indeterminato il contratto appena conseguita anche la patente E, in più riceverà un benefit di 250 € a parziale copertura delle spese sostenute per la patente aggiuntiva: vogliamo così dare un segnale di sostegno alla crescita personale verso la forza lavoro in ingresso».

Attualmente MOM conta 440 autisti in servizio e il 92,5% della forza lavoro ha un contratto a tempo indeterminato: «Confidiamo che la prospettiva di stabilità in una realtà solida possa avvicinare a questo mestiere. Per i nuovi conducenti l’ingresso sarà a part-time, con impegno circa al 70% nella fase iniziale, ma ci sono ottime prospettive di arrivare al full time, tramite bandi interni periodici».

Le candidature vanno presentate entro il 28 Giugno 2022 esclusivamente compilando il form on line: QUI