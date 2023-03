Assemblea Mom al Sant’Artemio: ingresso ufficiale di Autoguidovie spa

Nella prima parte dell’assemblea sono state votate e approvate all’unanimità dai 22 soci partecipanti (pari al 93,37%) le modifiche allo statuto, tra cui l’aumento del capitale sociale, determinato dall’ingresso del nuovo socio privato, il diritto di nomina da parte di Autoguidovie di un componente nel caso di consiglio di amministrazione composto da tre membri e di due se composto da cinque (escludendo la possibilità che possano ricoprire le cariche di Presidente e di Amministratore delegato) e, infine, la possibilità di nominare un membro effettivo dell’Organo di Controllo della società (che non ricopra il ruolo di Presidente).

A seguire questa prima votazione, l’entrata ufficiale del nuovo socio Autoguidovie SPA, che ha provveduto al versamento della quota di 11.500.000 euro, pari al 30% della società, somma che copre la liquidazione del socio ATAP e consente l’aumento del capitale societario di MOM. Nel corso dell’assemblea, inoltre, i soci hanno preso atto delle dimissioni del consigliere Giuseppe Canova, al quale è subentrato il consigliere nominato da Autoguidovie, Stefano Rossi, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2023.

A chiudere dell’assemblea i ringraziamenti, da parte di tutti i soci, al consigliere Canova per la fruttuosa collaborazione profusa negli anni di servizio e il benvenuto al neo consigliere Rossi, con gli auguri di buon lavoro per i prossimi mesi. «Con l'Assemblea di oggi diamo il benvenuto ufficiale nella famiglia di MOM al nuovo socio Autoguidovie – sottolinea il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon – ringrazio i soci che oggi hanno partecipato numerosi e rivolgo un ringraziamento speciale al consigliere uscente Giuseppe Canova, per l'impegno e l'energia con cui ha collaborato in questi anni. I migliori auguri di buon lavoro anche al consigliere Stefano Rossi, con cui lavoreremo certamente al meglio e in sinergia».

«La famiglia Mom si allarga e dà il benvenuto al nuovo socio – conclude il presidente di Mom Giacomo Colladon – colgo l'occasione per ringraziare anche tutti i soci per la partecipazione di oggi. Voglio però dedicare un ringraziamento e un augurio speciale a Giuseppe Canova, con cui ho collaborato in modo proficuo dal 2018 superando momenti complessi, come la pandemia, trovando soluzioni tempestive ed efficaci. Un sentito benvenuto e buon inizio al consigliere entrante Rossi: siamo pronti a lavorare in squadra».