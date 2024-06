Bus a chiamata a Treviso, varato il nuovo servizio di Mom

Da venerdì sera, 14 giugno e fino al 7 settembre, nelle serate di venerdì e sabato (dalle 20.30 alle 24) è attivo il nuovo servizio di bus a chiamata, MOM+, con percorsi e orari flessibili per andare incontro alle esigenze di spostamento. Quella di venerdì è stata la prima serata di sperimentazione di un progetto che promette di rivoluzionare l'accesso dei cittadini ai mezzi pubblici. Come funziona?Il servizio a chiamata consente ai cittadini di richiedere, in autonomia, una corsa direttamente dal punto di partenza al punto di arrivo desiderato, senza dover seguire un orario fisso o una tratta prestabilita. I vantaggi sono evidenti e tra questi c'è certamente la flessibilità degli orari, la personalizzazione dei tragitti e la riduzione del traffico e dell'inquinamento. Il servizio è attivo nell'intero territorio comunale di Treviso, per un'area vasta di oltre 15 km quadrati. Sono in tutto 262 le fermate attive. In particolare il servizio è utilizzabile in tutte le fermate contrassegnate dall'indicazione MOM+ come riportate dalla mappa.

COME PRENOTARE

Per usufruire del servizio MOM+ è obbligatoria la prenotazione. La prenotazione può essere effettuata da 7 giorni fino a 30 minuti prima delle partenza. E' possibile prenotare il viaggio che si desidera: scaricando l'App MOM+ o chiamando il numero telefonico 0422.588611 (dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 12:15 e dalle 14:30 alle 18:30). Al momento della richiesta la tua prenotazione è già confermata in un arco compreso tra 0 o +30 minuti rispetto all'orario di partenza che hai richiesto. Un giorno prima si riceve un pro memoria, 30 minuti prima si riceve una comunicazione sull'orario preciso di transito. Infine quando il veicolo è arrivato a destinazione, l'utente riceve una notifica che il MOM+ sta aspettando

COSA SERVE PER SALIRE A BORDO

Su MOM+ sono validi tutti i titoli di viaggio per il trasporto pubblico urbano. Chi è abbonato ai servizi urbani di Treviso può quindi utilizzare il servizio a chiamata con il proprio abbonamento.