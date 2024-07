Mom cancella la navetta per l'outlet: il sindaco conferma l'assessore Vettoretti

Dopo le polemiche dei giorni scorsi e l'avvio del servizio durante lo scorso fine settimana, Mom Spa ha deciso di cancellare le navette della linea 701 da Treviso all'outlet di Noventa di Piave.

L'annuncio è stato dato dal presidente Mom, Giacomo Colladon: «Va chiarito che se non l’avessimo realizzato noi, questo servizio l’avrebbe realizzato forse qualcun altro. Siamo certi che sia un servizio utile per quanti si recano all’outlet in auto, causando inquinamento e traffico. L’outlet di Noventa c’è da 15 anni, abolendo le corse di linea da Treviso cambierà davvero qualcosa? I centri commerciali esistono, creano lavoro e indotto, limitare i servizi di trasporto non risolverà i problemi del commercio nei centri storici. Sarebbe come dire che per limitare la crescita del commercio on–line spegniamo la rete internet. Mom è una società profondamente radicata nel territorio che ha tra i suoi valori quello di migliorare la qualità della vita delle comunità in cui opera. Per questo motivo, se qualcuno si è sentito danneggiato da questa iniziativa, abbiamo fatto un passo indietro sospendendo la sperimentazione del servizio per Noventa di Piave. Apriremo ora un dialogo con l'amministrazione comunale per valutare nuove iniziative a favore della città» chiude Colladon.

Confermata l'assessore Vettoretti

Lunedì pomeriggio, 8 luglio, il sindaco Mario Conte ha incontrato i rappresentanti di Veneto Imprese Unite e Rivivere Treviso che avevano chiesto una riunione per rappresentare alcune problematiche relative al mondo del commercio cittadino. I negozianti hanno esposto le criticità che avevano portato ad alcune polemiche legate ad aspetti che riguardavano in parte l’assessorato alla Città produttiva. Si è parlato della possibilità di avviare una campagna di marketing per il commercio cittadino e di incrementare la rete fra commercio, eventi e cultura che anche in occasione della Deejay Ten (con la speciale scontistica legata agli ingressi delle mostre) aveva dato ottimi risultati, oltre alla possibilità di promuovere iniziative per incentivare la frequentazione delle attività commerciali. Al termine dell'incontro il sindaco Mario Conte ha detto: «Ho voluto inoltre ribadire la fiducia nei confronti dell’assessore Rosanna Vettoretti e degli altri colleghi di giunta che verranno coinvolti nei tavoli del commercio per aumentare ulteriormente la sinergia su temi come viabilità, ambiente, scuola e sociale. Inoltre le riunioni con i commercianti verranno convocate con cadenza mensile, anche nel caso in cui non vi fosse un ordine del giorno specifico per facilitare ulteriormente la partecipazione alla fase di definizione delle progettualità. Ho trovato grande disponibilità e volontà di andare avanti con un atteggiamento collaborativo per il bene di Treviso e del mondo del commercio che per noi rappresenta una risorsa importantissima».