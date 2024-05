Mom, Colladon confermato presidente all'unanimità: approvati i bilanci dell'azienda

Assemblea dei soci Mom, martedì 7 maggio, nella sede della Provincia di Treviso per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2023, del Bilancio di sostenibilità e per il rinnovo del Cda e del collegio sindacale. A prendere parte alla riunione, il presidente della Provincia di Treviso, il presidente Mom, Autoguidovie SpA e i soci, con grande partecipazione anche da parte dei sindaci. Il Bilancio relativo all’esercizio 2023 è stato approvato all’unanimità, così come il Bilancio di Sostenibilità. Riconfermato alla guida di Mom per i prossimi anni con il sostegno di tutta l’Assemblea il presidente Giacomo Colladon. I soci si sono successivamente espressi per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, che, oltre al presidente, ha come nuovi componenti Elena Chanaà e Stefano Rossi. Per il rinnovo del collegio sindacale confermato il presidente Giuliano Giacomazzi e i componenti effettivi e supplenti.

L'assemblea

Nonostante la difficile congiuntura socio-economica dell’anno scorso, determinata dal complesso scenario internazionale e dal conseguente aumento generalizzato dei costi dell’energia, dei carburanti e dei materiali (un incremento dei prezzi passato in pochi mesi dal 16 al 18%), accompagnato da un’inflazione del 14%, Mom è riuscita a chiudere il bilancio 2023 con un segno positivo di 72mila euro: un risultato possibile grazie alla capacità gestionale e amministrativa dell’impresa nel fronteggiare una situazione emergenziale e imprevista, a livello nazionale, purtroppo non supportata da immediati provvedimenti legislativi. A fine 2023, inoltre, è stato sottoscritto il nuovo Contratto di Servizio e approvato il piano economico finanziario (PEF), a completamento dell’ingresso di Autoguidovie come socio operativo. L’obiettivo di un bilancio in equilibrio era pertanto base indispensabile per la realizzazione dei fondamentali progetti di innovazione e sviluppo previsti dall’Azienda per il 2024. Nel corso dell’Assemblea, infatti, sono state presentante le principali attività realizzate nel 2023 e le progettualità previste per quest’anno, tra cui il rinnovo della flotta mezzi: se nel 2023 sono stati acquistati 29 autobus per un investimento di 9,9 milioni, dal 2024 la società segnerà un cambio di passo con acquisti massivi. Entro la primavera del 2025, è previsto l’acquisto di 138 autobus di cui 60 in autofinanziamento. Nell’arco del piano - in 9 anni - sono previsti 89 milioni di investimenti per l’acquisto di autobus e 24 milioni per l’acquisto di infrastrutture. La mobilità del futuro ha come sfida quella di essere sempre più accessibile semplice, smart ed efficiente: MOM ha presentato all’assemblea dei soci anche il suo settimo Bilancio di Sostenibilità certificato, un documento di rendicontazione che misura i risultati delle politiche ambientali e sociali dell’Azienda. Per citare alcuni di questi dati, il 2023 vede l’acquisto di oltre 300 sistemi di controllo satellitare dalla flotta per il controllo dei dati di servizio in tempo reale; circa 100 paline intelligenti, più di 800 validatrici di bordo di nuova generazione. E ancora, forte spinta alla digitalizzazione dell’esperienza di viaggio: il 47% dei clienti abbonati che acquistano e viaggiano senza recarsi in un punto vendita fisico e oltre il 20% dei biglietti acquistati tramite l’App Momup. Entrambi i bilanci, sia di Esercizio 2023 sia di Sostenibilità sono stati approvati all’unanimità. Un particolare ringraziamento è stato espresso dal presidente Marcon e dall’assemblea alla dottoressa Cristina De Benetti, per il suo contributo nei 7 anni trascorsi come componente del CdA e a Giuseppe Canova che fino allo scorso anno è stato componete del Consiglio nonché alla dottoressa Ombretta Toldo, componente uscente del Collegio sindacale.

I commenti

«Il miglior risultato che si poteva ottenere e di cui essere orgogliosi: alla luce di un triennio come quello appena passato, attraversato da una congiuntura storica mai affrontata sinora, Mom è riuscita a chiudere il 2023 con un piccolo utile, segno di ripresa e spinta propositiva per fare ancora meglio - le parole del presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon - la riorganizzazione pandemica, gli strascichi post Covid, il conflitto in Ucraina, la crisi energetica, l’inflazione: nonostante le criticità, arrivare oggi ad approvare con il massimo consenso da parte di tutta l’Assemblea il bilancio 2023 è un risultato che davvero assume ancora più valore. Come ci siamo riusciti? Grazie alla doppia capacità di azione tempestiva e visione futura di MOM, alla lunga esperienza e alla professionalità sempre dimostrata dal presidente Colladon, riconosciuta e riconfermata oggi da parte di tutti i soci. Ora si guarda avanti e alle prossime sfide, in particolare sul fronte ambientale: ma come si può evincere dal bilancio di sostenibilità, non ci coglieranno impreparati».

«Un bilancio 2023 positivo è un segnale importante dopo un periodo complesso a causa della doppia crisi pandemica ed energetica - le parole di Giacomo Colladon, presidente Mom - i dati dell’anno scorso sull’attività di MOM sono eloquenti: la nostra rete di trasporti ha toccato 153 Comuni in 6 province, per un totale di 3.839 km di rete nel territorio e oltre 4mila fermate. Di queste, 30 riguardano linee urbane e 87 linee extraurbane, che hanno percorso 17,2 milioni di km e garantendo servizio a 26,7 milioni di passeggeri - spiega Colladon - una macchina organizzativa che funziona grazie una squadra consolidata, formata da 549 dipendenti, di cui il 97% con contratto a tempo indeterminato. Anche per il 2024, il nostro obiettivo resta fornire a cittadine e cittadini un servizio più efficiente ed efficace: stiamo iniziando i lavori per la nuova sede in via Castellana e parallelamente stiamo completando quelli per il nuovo deposito di Castelfranco. Per quanto riguarda i mezzi, nei prossimi mesi, oltre ai 27 bus ibridi già entrati in servizio nel 2023, arriveranno 35 bus elettrici per l’area urbana di Treviso e 138 autobus in fase di acquisto entro il 2025, che rafforzeranno la flotta Mom rendendola ancora più sostenibile». E sulla riconferma a presidente: «Una grande soddisfazione dopo tanti anni da direttore e presidente nel settore dei trasporti: la fiducia dell’Assemblea sarà uno stimolo in più per lavorare ancor meglio».

«Un bilancio positivo che segna i primi risultati della partnership tra pubblico e privato - conclude Natalia Ranza, consigliere delegato di Autoguidovie SpA - Mom è un’ottima impresa e il piano industriale che abbiamo approvato la renderà fra le prime in tutto il Veneto: il rinnovo del presidente Colladon è un importante segno di fiducia su un operato portato avanti con professionalità ed esperienza».