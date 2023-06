Aumento Mom: «Pronti ad abbassare le tariffa se la situazione finanziaria lo permetterà»

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, e il presidente della provincia, Stefano Marcon, gettano acqua sul fuoco delle polemiche: tra sei mesi potrebbe esserci una revisione: «L'alternativa era fermare il servizio». Nel frattempo sono stati mantenuti i bonus per categorie fragili e meno abbienti e introdotto l'abbonamento unico per chi utilizza le navette per raggiungere gli istituti scolastici

«L'alternativa era fermare il servizio»: Mario Conte, sindaco di Treviso, spegne sul nascere le infuocate polemiche sull'aumento di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico. La decisione a cui è stata costretta Mom, ha ribadito il primo cittadino, è stata dovuta all'aumento dei costi di gestione che non permettono più di tenere le tariffe inalterate: un primo congelamento era avvenuto a gennaio, ora l'aumento era inevitabile. Ma non irreversibile secondo lo stesso Conte che ha promesso: se la situazione finanziaria dovesse permetterlo le tariffe potrebbero scendere. Dal canto suo Marcon ha sottolineato che i bonus per studenti e pendolari meno abbienti sono rimasti inalterati. C'è poi la buona novità dell'abbonamento unico per chi deve prendere una navetta, oltre alla corriera, per recarsi negli istituti scolastici del capoluogo e degli altri centri della Marca.