Mom, giro di vite sui "portoghesi": 11mila controllati, nessuna multa ma 94 non ammessi

Bilancio estremamente positivo per il progetto sperimentale, promosso da Mobilità di Marca, volto alla promozione della legalità nell’utilizzo dei servizi di trasporto. La start up ha visto coinvolti 4 assistenti alla clientela della ditta Mondialpol, appositamente formati per il supporto al personale MOM di verifica. L’attività di controllo dei passeggeri, in particolare utenza studentesca, si è svolta nell’orario di punta, dalle 13 alle 15, presso l’autostazione di Treviso, dall’1 al 9 giugno.

«Il bilancio di questa prima iniziativa – spiega il Direttore di Esercizio, Corrado Bianchessi – risulta molto soddisfacente: in sei giorni di attività sono stati controllati oltre 11mila passeggeri in salita su 362 corse in partenza da Treviso, di questi, 9.457 passeggeri sono risultati in regola con l’abbonamento, mentre 1.534 passeggeri hanno acquistato e convalidato biglietti, per la maggior parte rivolgendosi alla rivendita dell’autostazione o acquistando da App MOMUP, alla vista dei controlli. La spinta alla regolarizzazione del viaggio ha sortito, quindi, i suoi positivi effetti. Sono stati 94, infine, i passeggeri non ammessi a bordo poiché privi di titoli di viaggio. Va evidenziato che non sono state elevate sanzioni: l’iniziativa, in questa fase, ha avuto lo scopo di educare al corretto utilizzo dei servizi di trasporto pubblico».

MOM ha registrato un significativo calo nella vendita degli abbonamenti per la mensilità di giugno, dovuto principalmente ai pochi giorni scolastici della mensilità. Una impennata dell’evasione potenziale che l’Azienda stima intorno al 15% (contro un 4,3% di evasione media del 2022) e che la sola presenza dei controlli ha fortemente contenuto.

«Innalzare i controlli rappresenta in questo momento una operazione di giustizia sociale verso i nostri clienti abbonati e verso le famiglie che non vengono meno all’acquisto; d’altra parte – prosegue il Direttore di Esercizio - la presenza di personale di terra, pronto a coadiuvare i conducenti, è stata molto apprezzata anche dal nostro personale di guida. Dopo questo test, guardiamo già all’esercizio invernale che ci vedrà impegnati, da settembre, un progetto strutturato di contrasto all’evasione. Non mancheremo, poi, di coltivare il dialogo con scuole e famiglie per promuovere la cultura della legalità in un’ottica di educazione civica».

Va infine evidenziato, che la fidelizzazione al servizio di trasporto attraverso l’acquisto dell’abbonamento rappresenta sempre la scelta premiante, ancor più in questo momento. Tutti gli studenti possono infatti accedere ai 60 Euro al mese previsti dal Bonus Nazionale Trasporti (che per molti clienti comporta l’azzeramento della spesa di acquisto); gli studenti abbonati MOM possono inoltre fruire dell’agevolazione 9+3 vedendosi accreditare tre mensilità gratuite dopo l’acquisto di 9 mensilità da settembre a maggio. Nell’anno scolastico appena concluso MOM ha regalato quasi 10mila trimestri (validi nei mesi di giugno, luglio, agosto) per viaggiare gratis tutta l’estate.