Mom, in calo le assenze tra gli autisti: mercoledì 405 corse non garantite

Saranno 405 le corse Mom non garantite per la giornata di domani, mercoledì 20 ottobre. Si tratta del 12% del totale mentre i turni scoperti saranno 44 (10%). In lieve discesa, invece, il numero delle assenze ingiustificate degli autisti: dalle 102 di lunedì si è passati a 68 di cui 58 riguardano dipendenti Mom e 10 altre ditte subaffidatarie. In tutto sono previste 81 assenze tra il personale di guida.

L'elenco delle corse non garantite domani è consultabile al seguente link. Anche mercoledì Mom continuerà con il servizio di tamponi itinerante in quattro delle sue sedi aziendali, sperando in una crescita delle adesioni tra il personale ancora sprovvisto di Green Pass anche soprattutto dopo le sollecitazioni formali recapitate agli autisti.