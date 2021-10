Green Pass, 102 autisti Mom non si presentano al lavoro

Nella giornata di lunedì 18 ottobre, Mom ha registrato un totale di 102 assenze tra gli autisti dell'azienda di trasporto. 61 sono risultati "assenti ingiustificati" perchè ancora sprovvisti di Green Pass. A questi si sommano 11 autisti tra i privati subaffidatari, 20 assenti per malattia e 10 assenze per permessi. Domenica 24 ottobre tutte le corse saranno sospese per evitare nuove interruzioni del servizio scolastico lunedì prossimo.

Per la giornata di domani, martedì 19 ottobre, il dato sarà pressocchè invariato con 62 autisti Mom senza Green Pass, 11 autisti privati, assenti ingiustificati, 28 assenti per malattia/permesso (per un totale di 101 autisti assenti). Dall'entrata in vigore del Green Pass il numero di assenti è rimasto pressocchè stabile, con un lieve incremento nel numero delle assenze ingiustificate (57 tra i dipendenti Mom, 62 previste domani). Una situazione di grave carenza del personale (assente poco meno di un autista su 4) a cui l'azienda sta provvedendo cercando il più possibile di contenere i disagi verso l'utenza, chiedendo uno sforzo straordinario ai lavoratori in servizio e dirottando sui turni guida anche meccanici o verificatori in possesso delle necessarie abilitazioni. Le corse non garantite per la giornata di domani sono 395 (pari al 11% delle programmate), 45 i turni scoperti (pari al 10% del totale). L'elenco è consultabile al seguente link.

Segnali positivi arrivano dalla campagna tamponi aziendale: dopo l'avvio lento delle prime giornate, 14 e 16 ottobre, lunedì 18 ottobre si è registrata una ripresa che fa ben sperare (20 tamponi a Treviso e 14 a Vittorio Veneto ma mancano da conteggiare le sedi di Montebelluna e Castelfranco Veneto). Mom confida nel senso di responsabilità dei lavoratori, che svolgono un servizio pubblico essenziale, pur rispettando le loro scelte in materia vaccinale.