Da oggi in vigore gli orari estivi del trasporto pubblico di Mom

Scatta domenica 9 giugno l’orario estivo per i servizi MOM. Tutti i nuovi orari delle linee urbane ed extraurbane sono pubblicati già da tempo sul sito www.mobilitadimarca.it mentre ferve l’attività per l’aggiornamento degli orari di fermata in oltre 4mila paline della rete (aggiornamento, che, inevitabilmente richiederà alcuni giorni). Si invita pertanto la clientela a fare riferimento al sito in questi giorni di transizione o ad utilizzare l’app gratuita MOMUP per verificare gli orari.

L’estate 2024 sarà ricca di novità per i servizi di trasporto pubblico, anzitutto per il potenziamento dei servizi Jesolo Bus. Domani sabato 8 giugno sarà l’ultima giornata di orario pre-estivo per la linea 108: Treviso- Jesolo Lido e per il servizio 106+108: Castelfranco-Jesolo Lido. Da domenica, invece, scattano i servizi giornalieri per il mare con ben 10 linee: da circa 50 comuni della provincia di Treviso, ma anche di Padova e Venezia, si potranno raggiungere comodamente le spiagge.

All'autostazione di Treviso saranno potenziati i servizi bis in questo weekend che si annuncia da tutto esaurito ed è stata anche disposta la vendita a terra (anche con sistema contactless) del biglietto andata/ritorno per Jesolo. Per gli affezionati di Jesolo Bus, o per chi si sposta in gruppo, c’è il carnet 10 corse acquistabile in app MOMUP (a prezzo super scontato).

Da lunedì 10 giugno prende avvio il servizio a chiamata MOM+ nell’area di Villorba (in sostituzione della linea 12 negli orari: 9:15 – 12:15 e 14:10 – 20:10, dal lunedì al sabato. Da venerdì 14 giugno, invece parte MOM+ a chiamata come servizio notturno per Treviso città, attivo dalle 20:30 alle 24:00, venerdì e sabato.

Tutte le linee per il mare di Jesolo bus

· Linea 108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Treviso-Casier-Casale-Quarto d’Altino-Jesolo Lido

· Linee 106+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Cittadella - Galliera Veneta - Castelfranco Veneto – Vedelago – Istrana – Paese – Jesolo Lido

· Linea 155 (festivi e domeniche) Castelfranco – Resana – Loreggia – Camposampiero – Massanzago – Noale – Scorzè - Zero Branco – Preganziol – Jesolo Lido

· Linee 103+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Trebaseleghe - Quinto di Treviso – Morgano - Piombino Dese – Treviso – Jesolo Lido

· Linee 104+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) San Biagio di Callalta – Treviso – Jesolo Lido

· Linee 112+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) San Zenone – Montebelluna - Trevignano

· Linee 120+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Spresiano – Treviso – Jesolo Lido

· Linea 145 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Vittorio Veneto – Conegliano - Godega di S.Urbano - San Fior – Mareno – Vazzola – Cimadolmo - S.Polo di Piave – Ormelle – Lido Lido

· Linea 146 (festivi e domeniche) Cison di Valmarino – Follina – Miane - Pieve di Soligo - Ponte della Priula - Salgareda – Jesolo Lido

· Linee 126+110+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Segusino – Valdobbiadene – Vidor – Crocetta del Montello – Montebelluna – Signoressa – Paese/Castagnole