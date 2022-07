Nuovo socio per Mom: Autoguidovie spa di Milano presenta un'offerta

Aperte oggi in Provincia le buste delle offerte pervenute in merito alla gara lanciata per l’individuazione di un nuovo socio dell’azienda MOM Spa e la concessione di servizi di trasporto pubblico locale in Provincia di Treviso. Ieri, al termine della scadenza, era pervenuta una offerta. Oggi è stata verificata la regolarità della documentazione e quindi la ditta che ha presentato l’offerta è stata ammessa: si tratta della Autoguidovie Spa di Milano.

Ora, l’iter proseguirà con la valutazione dell’offerta tecnica. I dettagli di gara prevedevano un importo complessivo di 11.491.683,00 euro di azioni come quota di entrata del nuovo socio. La procedura negoziata a doppio oggetto prevedeva l’individuazione di un nuovo socio di Mom con specifici compiti operativi cui attribuire parte del capitale sociale, anche mediante sottoscrizione di aumento di capitale.

«In attesa delle verifiche sulla parte tecnica – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – siamo soddisfatti di aver ricevuto questa offerta. Una volta aggiudicati i lavori, MOM potrà dunque contare su un importante aumento di capitale e su un nuovo socio che rappresenta una realtà solida nel panorama nazionale. Investire ancora di più sul trasporto pubblico locale è una prerogativa della Provincia e di MOM, garanzia di accessibilità al trasporto per i cittadini e al contempo un grande aiuto all’ambiente».