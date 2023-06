Petizione contro i rincari dei biglietti Mom, depositate in Comune 1.096 firme

Sono state depositate all'ufficio protocollo del Comune di Treviso oggi, 30 giugno, proprio alla vigilia del 1° luglio, giorno fatidico in cui scatterà l'aumento delle tariffe Mom, le 1.096 firme raccolte da Coalizione civica in queste settimane sulla petizione contro l’aumento dei biglietti e degli abbonamenti degli autobus. E' stata inviata copia delle sottoscrizioni al presidente Zaia e al presidente Colladon. La petizione è indirizzata al Presidente del consiglio di amministrazione di Mobilità di Marca Spa Giacomo Colladon, al Sindaco della Città di Treviso Mario Conte e al Presidente della Giunta Regionale del Veneto Luca Zaia. Nella petizione si chiede ai tre destinatari, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità: di annullare il previsto aumento di biglietti e abbonamenti, di individuare a livello regionale e di richiedere al governo nazionale la disponibilità dei fondi necessari per sopperire al mancato incremento tariffario e di stanziare a livello regionale e di richiedere al governo nazionale le risorse necessarie per sostituire i mezzi inquinanti che ancora Mobilità di Marca utilizza con autobus elettrici e a ridotto impatto ambientale.

«Le firme raccolte sono 1.095 di cui circa 360 su Change.org e oltre 700 ai tavoli che abbiamo organizzato in città in queste settimane» recita un comunicato di Coalizione civica «ringraziamo il movimento politico Cambiamo Villorba che ha raccolto alcune decine di firme nel proprio comune e i consiglieri comunali Giorgio De Nardi, Franco Rosi, Andrea Paglia (Preganziol), Miriam Poloni (Casier) e Giulia Princivalli (Oderzo) che l’hanno sottoscritta. Oltre che per fornire uno strumento di azione alla comprensibile protesta per il rincaro dei biglietti e degli abbonamenti, la campagna di sottoscrizioni è stata l’occasione per raccogliere dai cittadini critiche e proposte sul servizio di trasporto pubblico urbano, in particolare per quanto riguarda il territorio del Comune di Treviso e di quelli limitrofi. Si va dalla richiesta di corse aggiuntive tra i quartieri e il centro disattesa da anni, all’insufficienza del servizio nelle ore serali e nelle giornate festive, alla mancanza di collegamenti diretti tra i quartieri, alla frequenza insufficiente delle corse per garantire il servizio necessario, in particolare, ai lavoratori».

«Si tratta di problemi non nuovi ma che ci sono stati riproposti con molta chiarezza da tanti cittadini» continua la nota di Coalizione civica « che hanno firmato la petizione e che hanno dimostrato come l’utilizzo del trasporto pubblico potrebbe essere molto maggiore di quanto non sia attualmente se orari, percorsi e frequenza delle corse fossero più adeguati alle esigenze di lavoratori e studenti e anche di chi vuole spostarsi in città per altri motivi, magari per fruire di spettacoli o iniziative culturali. Molti trevigiani non avrebbero nessun problema a “lasciare l’auto a casa” se l’offerta del trasporto pubblico urbano fosse conciliabile con le loro esigenze di mobilità quotidiana. Dopo le proteste seguite all’annuncio dell’aumento dei biglietti e degli abbonamenti degli autobus sono emerse ipotesi di una revisione (al ribasso) delle tariffe alla fine dell’anno: a noi pare che la risposta alla nostra petizione da parte dei cittadini sia un ulteriore motivo perché queste ipotesi si trasformino in realtà. Vogliamo (e molti cittadini con noi) un trasporto pubblico sostenibile per le tasche dei cittadini e per l’ambiente!».