Mom vince il premio nazionale per le buone pratiche anti-pandemia

Va a Mobilità di Marca il premio nazionale "Smart Move - Anav" per il trasporto pubblico locale. Anav è l'associazione nazionale di categoria che riunisce le aziende dell’autotrasporto viaggiatori, operanti sia nel settore pubblico che privato.

Il premio

Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della 78° Assemblea ordinaria dell'associazione. L’edizione 2022 del premio Smart Move è stata dedicata "alle imprese che hanno realizzato best practices o sviluppato attività e/o soluzioni innovative che hanno portato al raggiungimento di obiettivi di particolare rilevanza nella prevenzione e contenimento della diffusione del Covid e che hanno contribuito a consolidare l’immagine dell’autobus quale mezzo di trasporto sicuro, non solo sotto il profilo ambientale, tecnologico e di sicurezza stradale, ma anche dal punto di vista sanitario". Le aziende vincitrici dei premi Smart Move potranno partecipare di diritto alla selezione internazionale per l’assegnazione degli IRU Smart Move Awards.

I commenti

«Questo riconoscimento nazionale ci rende particolarmente orgogliosi - dichiara soddisfatto il presidente Mom, Giacomo Colladon - perché è frutto del lavoro di squadra che la nostra azienda ha saputo mettere in campo nei momenti più difficili della pandemia: un ringraziamento va quindi a tutto il personale Mom. Nonostante la dimensione e le risorse della nostra società siano ben più ridotte di altre grandi realtà del trasporto pubblico locale, Mom ha saputo distinguersi nel panorama nazionale diventando un punto di riferimento e dimostrando capacità di reazione, sia sul fronte organizzativo che di comunicazione con l’utenza».

«La vincita del premio Smart Move conferma l'eccellente operatività di Mom - conclude il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon - che proprio nel periodo più complesso dell'emergenza sanitaria non si è lasciata cogliere impreparata e, anzi, ha dimostrato una straordinaria capacità di resilienza e risposta alle urgenze incombenti. Il riconoscimento suggella il grande impegno profuso nel garantire non solo mezzi sicuri dal punto di vista medico, con costanti operazioni di sanificazione e tutela dei passeggeri, ma anche un'adeguata e puntuale attività sia di organizzazione interna, sia informazione e comunicazione esterne a fronte del susseguirsi frequente di nuove disposizioni normative. Un plauso, dunque, alla professionalità di MOM, del Presidente Colladon e di tutto il personale".