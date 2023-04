Pasquetta al mare con lo "Jesolo Bus" di Mom

Con i ponti di primavera JESOLO BUS è pronto a ripartire. Tornano, infatti, da lunedì 10 aprile i servizi speciali MOM per i ponti di primavera, anteprima del servizio per il mare che verrà attivato dal 13 maggio 2023 col servizio pre-estivo per poi garantire collegamenti giornalieri dall’11 giugno fino a settembre. Un servizio particolarmente gradito alla clientela, e ripreso – nel 2022 - con livelli pre-pandemia: sono, infatti, circa 57.000 i passeggeri (+10 mila rispetto al 2021, stimati sui titoli di viaggio venduti) che, tra il 1° maggio e il 30 settembre 2022, sono stati fruitori del servizio turistico per raggiungere il mare: un’offerta volta a rendere più sostenibile questo tipo di spostamento (il costo parte da 2,80 euro a corsa), limitando la necessità di utilizzare mezzi personali, a vantaggio dei mezzi pubblici. Infine, MOM ha continuato ad offrire promozioni carnet di 10 corse a prezzo scontato, acquistabili tramite l’App MOMUP, al fine di proporre soluzioni vantaggiose per la clientela fidelizzata, specialmente ai giovani, principali utilizzatori dei bus per il mare.

Queste le soluzioni di viaggio previste dall'azienda di trasporti: Linea 108 Treviso - Quarto d'Altino - Lido di Jesolo valido i giorni 10-16-23-25-30 aprile e 7 maggio; Linee 106+108 Cittadella - Castelfranco - Treviso - Jesolo Lido valido nei giorni 10 e 25 aprile; da Castelfranco Veneto tutte le domeniche corsa festiva in partenza alle 07:40 (linea 106) arrivo a Treviso alle 08:20. Partenza da Treviso (Linea 108) alle 08:30, arrivo a Jesolo Lido alle 09:30.