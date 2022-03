Gastroenterologia di Treviso e Montebelluna, nel 2021 numeri da record nonostante la pandemia

Numeri da record quelli registrati dall’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia degli ospedali di Treviso e Montebelluna, diretta dal dottor Stefano Benvenuti, che nel corso del 2021 ha effettuato un numero di endoscopie tale da superare del 3-4% quello raggiunto nel 2019. Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia sono state eseguite infatti, tra indagini di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica, quasi 17000 endoscopie digestive. Un bilancio estremamente positivo che conferma questo come un Centro di rilievo assoluto sia in ambito regionale che extra-regionale.

«La sede di Montebelluna, in particolare - illustra il dr Benvenuti - ha raggiunto nel 2021 il numero elevato di quasi 6000 endoscopie digestive, aumentando ulteriormente il risultato massimo raggiunto dall’inizio dell’attività. In ripresa anche il numero delle visite rispetto al 2020 che risalgono oltre le 2000. Questi risultati sono stati raggiunti nonostante numerosi medici e infermieri di questo reparto fossero impegnati, a vario titolo, a combattere la pandemia da Covid, in altri reparti, nei turni notturni o nei Centri vaccinali. Un ottimo risultato - prosegue Benvenuti - anche quello delle visite effettuate nel 2021, circa 8500, in lieve flessione rispetto al 2019, ma in netta ripresa rispetto a quanto registrato nel 2020. Si tratta di visite sia a carattere generale gastroenterologico che riguardanti le malattie del fegato, quelle infiammatorie croniche intestinali, del pancreas e della malattia celiaca».

Nei prossimi mesi, sempre all’ospedale di Montebelluna, verrà attivato anche un Centro di endoscopia operativa bilio-pancreatica e protesica gastro-intestinale volto ad aumentare l’offerta dei servizi erogati alla cittadinanza.