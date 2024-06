Linea Treviso Montebelluna: «Treni sospesi fino a settembre»

Per lavori di potenziamento della rete ferroviaria in Veneto, alcune linee durante l’estate risulteranno interrotte al traffico ferroviario. I lavori di Rfi (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) serviranno a innalzare gli indici di puntualità, regolarità e affidabilità delle linee.

La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Treviso e Montebelluna dal 9 giugno al 7 settembre 2024 e tra le stazioni di Feltre e Belluno dal 9 giugno al 14 dicembre 2024 per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria. L’offerta di collegamenti di Trenitalia sarò comunque garantita con corse bus e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Sui bus non sarà ammesso il trasporto bici e il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus.

Le modifiche