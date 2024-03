Addio a Luisa Tosi, nel 2019 fu premiata con il premio "Riflettore donna"

Grande cordoglio a Treviso per la scomparsa, all'età di 93 anni, di Luisa Tosi, docente e figura di riferimento nel mondo della ricerca didattica e della cultura trevigiana. Luisa Tosi è stata insegnate presso la Scuola Primaria di Lughignano ed ex dirigente scolastica presso la Direzione didattica di Vazzola. In Regione Veneto si è dedicata alla sperimentazione didattica e all'inserimento scolastico degli alunni diversamente abili. Si è distinta a livello nazionale nella sperimentazione della didattica della matematica e nella realizzazione di testi scolastici per la Scuola Primaria. Ha partecipato alla nascita del gruppo trevigiano del Movimento di Cooperazione Educativa, raccogliendo attorno a sè negli anni '60 insegnanti che sentivano il desiderio di ricercare nuove forme di insegnamento più adeguiate alle nuove istanze sociali e culturali del tempo. Sempre in ambito scolastico è stata una grande formatrice professionale, promuovendo pratiche innovative di cui è stata antesignana.

«Per molti anni ha aderito e partecipato alle attività dell'Istresco, organizzando iniziative pubbliche e ricerche sulla storia contemporanea della città di Treviso; si è anche interessata a raccogliere testimonianze orali in alcuni luoghi di lavoro (Cartiera Burgo, Tessitura Monti) e nelle istituzioni trevigiane (Ex Ospedale Psichiatrico Sant'Artemio e istituti per minori)» spiega Istresco sulla propria pagina Facebook «Ricordiamo in particolare il suo impegno nella raccolta di memorie sul bombardamento di Treviso, sugli esuli istriano-dalmati. Di lei l'Istresco ricorda gli alti valori ideali, il rigore nella ricerca storiografica, la passione per la costruzione di una rete di dialogo tra le varie associazioni culturali della provincia di Treviso. Nel 2019 Luisa Tosi ha ottenuto la Civica Benemerenza “Riflettore Donna 2019” dall'Amministrazione Comunale di Treviso per essersi distinta per l’impegno quotidiano in campo professionale, artistico, sociale e familiare. Con lei Treviso perde una figura femminile importante che tanto ha dato per l'emancipazione, la libertà, il riconoscimento e la promozione della dignità dell'individuo».

«Luisa Tosi è stata una interprete appassionata del “fare cultura”» ha commentato il sindaco di Treviso, Mario Conte «Nel 2019 le consegnai il Premio “Riflettore Donna”, civica benemerenza che viene riconosciuta alle personalità femminili che si distinguono in campo professionale, artistico e sociale. Ha dedicato la sua vita all’insegnamento, alla formazione dei docenti, all’integrazione delle persone con disabilità, diventando pioniera nell’ambito dell’inclusione. È stata attiva nel mondo del volontariato e dell’associazionismo, dall’Università Popolare alla Società Iconografica passando per Istresco, portando sempre un contributo incisivo, come anche ha fatto attraverso le numerose pubblicazioni in ambito didattico. A nome della comunità trevigiana, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia».