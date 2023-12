Lutto nel mondo della cultura, è morto Adriano Màdaro

Lutto nel mondo culturale trevigiano: si è spento all'età di 81 anni, Adriano Màdaro, noto sinologo e giornalista trevigiano, già membro del Consiglio direttivo permanente dell'Accademia Cinese di Cultura Internazionale. «La notizia della sua morte mi rattrista molto» ha commentato il sindaco di Treviso, Mario Conte «Màdaro è stato un esponente di spicco della cultura trevigiana, veneta e italiana e ha dedicato più di 50 anni della sua carriera allo studio della Cina. Con lui c’è stata anche una lunga e proficua collaborazione che ha portato all’organizzazione di grandi mostre, fra cui “La Cina segreta – La Città Proibita e 4000 anni di storia cinese” e presentazioni delle sue opere, caratterizzate da una capacità di approfondimento e di analisi uniche, dalla storia alla contemporaneità. Il suo contributo al panorama culturale è stato di altissimo spessore. A nome della Comunità trevigiana porgo le più sentite condoglianze alla famiglia».

Innamorato della Cina, del suo popolo e del viaggio dalle tradizioni ad una travolgente modernità, Adriano Madaro fu capo della redazione di Treviso del quotidiano Il Gazzettino prima di buttarsi a capofitto nell'avventura televisiva, diventando il direttore di Antenna 3 Veneto. Diresse l'emittente televisiva trevigiana a cavallo tra la vecchia gestione dello storico proprietario, Renato Bernardi, e l'arrivo del vulcanico Giorgio Panto. L'imprenditore e Madaro non ebbero mai rapporti facili, tanto da arrivare alla scontro e interrompere i legami con il suo service Editing, che curava i servizi giornalistici della testata. La rottura che ne seguì produsse una vera e propria diaspora di giornalisti che tentò di ripartire da zero con la nuova emittente Tv Set, che non riuscì però nell’intento di scalfire il monopolio di Antenna Tre e dopo un anno la nuova tivù trevigiana chiuse i battenti. A Madaro va il merito di essere stato il primo a volere che i propri giornalisti televisivi fossero inquadrati tutti con il contratto “ufficiale” della categoria, quello della Federazione Nazionale della Stampa.

«Con Adriano Madaro il mondo del giornalismo e della cultura, non solo di Treviso, perdono una figura di altissimo profilo. Uno di quegli uomini che lasciano un segno indelebile». Con queste parole, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del famoso giornalista e uomo di cultura trevigiano. «Con il suo tratto elegante, con la sua penna arguta, con il suo pensiero mai banale – aggiunge Zaia – Madaro ha attraversato decenni di giornalismo e cultura. Rimarrà famoso e apprezzato anche per la sua profonda passione per la cultura e l’arte della Cina che, nel tempo, ne hanno fatto uno dei sinologi più importanti e apprezzati d’Italia. Alla sua famiglia e a tutti coloro che l’hanno conosciuto e stimato – conclude il Governatore - rivolgo il mio più profondo cordoglio».