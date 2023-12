Addio a Tito Spironello, storico negoziante di elettrodomestici di Santa Bona

Per i residenti del quartiere di Santa Bona, da decenni, era una certezza, un punto fermo come pochi rimasti nel turbinio di cambiamenti di questi anni. Servivano chiodi, batterie, elettrodomestici, la tv, uno stereo. «Andiamo da Tito»: si diceva. Ieri, 30 dicembre, Tito Spironello si è spento all'ospedale Ca' Foncello di Treviso all'età di 85 anni dopo una lenta agonia. Lo scorso 20 dicembre, mentra tornava dal negozio di Montebelluna a quello trevigiano, al volante del suo furgone, è stato colto da un malore, probabilmente un ictus, mentre percorreva la Feltrina. Immediato è scattato il ricovero ma purtroppo le cure a cui è stato sottoposto non sono servite e il suo cuore si è fermato. Nel maggio del 2016 Tito aveva perso la moglie, Luisa Tronco (originaria di Passerella, nel veneziano), la donna, sposata nel 1982, e a cui aveva dedicato tutta la sua vita. Con lei aveva avviato, dopo aver terminato il servizio militare, il negozio di elettrodomestici, elettronica e ferramenta di Santa Bona: un tempo l'attività, tra le primissime del settore nella Marca, aveva sede dove attualmente si trova l'ufficio postale, in seguito è avvenuto il trasferimento a poche decine di metri, in via Everest. Tito lascia la sorella Anna, la figlia, Cinzia (diventata mamma di Viola solo dieci mesi fa) a cui va l'abbraccio affettuoso della redazione di Trevisotoday. Il funerale non è ancora stato fissato ma dovrebbe svolgersi a Santa Bona nei prossimi giorni.