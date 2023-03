Trovato morto in casa, sospetta overdose: indaga la polizia

Il corpo senza vita di un 45enne trevigiano è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, 13 marzo, all'interno della sua abitazione di via Ellero a Treviso, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. A fare la triste scoperta è stato un famigliare dell'uomo che ha poi subito allertato la polizia oltre al Suem 118. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 45enne. Sull'episodio indagano ora gli investigatori della squadra mobile. Probabilmente la Procura ordinerà un esame autoptico: si sospetta che alla base della tragedia ci sia una overdose o un abuso di psicofarmaci. L'uomo soffriva da tempo di problemi di natura psichica. Sarebbe da escludere eventuale responsabilità di terzi.