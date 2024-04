Multe e sanzioni: «Treviso ha incassato quasi cinque milioni di euro nel 2023»

Treviso, nel 2023, ha incassato quasi cinque milioni di euro in multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della strada, posizionandosi al terzultimo posto nella graduatoria regionale. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Guardando alla graduatoria regionale al primo posto troviamo Padova con ben 21,3 milioni di euro incassati grazie alle multe. A seguire Verona (20,6 milioni), Venezia (14,4 milioni), Vicenza (6,2 milioni), Treviso (quasi 5 milioni), Rovigo (3,1 milioni) e Belluno (660 mila euro). Complessivamente, nel 2023, i comuni capoluogo veneti hanno incassato oltre 71 milioni di euro provenienti da multe stradali. Analizzando il valore pro capite, calcolato come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti, Padova si conferma al primo posto, con una “multa pro capite” pari a 103 euro. Seguono Verona (81 euro), Rovigo (62 euro), Treviso (59 euro), Venezia (58 euro) e Vicenza (57 euro); ultimo posto per Belluno (18 euro). Guardando invece ai comuni con meno di 3mila residenti, in vetta alla classifica si posiziona Torri del Benaco (VR) che, a fronte di poco più di 2.900 abitanti, nel 2023 ha incassato più di 2,4 milioni di euro.