Lavoratori dei multiservizi: «Rinnovo del contratto e risposte sul salario»

Dopo un lungo periodo di rivendicazioni dei lavoratori e delle forze sindacali, la strada della mediazione sembrava portasse alla riapertura del dialogo tra le parti ma così non è stato. Sebbene siano state trovare delle convergenze su contratti a tempo determinato, di somministrazione, part time e in materia di cambio di appalto, restano lontanissime le posizioni su banca ora, trattamento malattia e aumenti salariali. Su questi punti è così assordante il silenzio delle parti datoriali che ancora una volta le Organizzazioni Sindacali sono costrette a ricorrere alla mobilitazione dei lavoratori del settore. Protesta che vede coinvolti anche i lavoratori e le lavoratrici della Marca. A rappresentarli, con l’obiettivo di arrivare alla firma di un buon rinnovo contrattuale, sotto alla sede trevigiana di Assindustria Veneto Centro, in piazza delle Istituzioni a Treviso, c'erano Alberto Irone (FILCAMS CGIL), Patrizia Manca (FISASCAT CISL) e Siro Martini (UILTRASPORTI).