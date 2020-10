Recupero delle mura, già stanziati 260mila euro: a giorni l'incontro con la Sovrintendenza

L’Amministrazione comunale di Treviso ha deciso di promuovere nuove azioni per la salvaguardia delle peculiarità naturali e culturali del territorio, fra cui le mura, sistema difensivo realizzato nel cinquecento. È stato approvato dalla Giunta l’inserimento nel bilancio dell’ente di una previsione che stabilisca un indirizzo programmatorio di destinazione vincolata di somme per interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione del recupero delle mura cittadine, da finanziarsi con le risorse disponibili (avanzo, ecc.) e parametrate al 10% delle entrate derivanti dai contributi di costruzione.

Inoltre, è prevista l’introduzione di un indirizzo programmatorio che ponga in essere iniziative finalizzate alla ricerca di contributi e finanziamenti nonché a promuovere e diffondere modelli di partenariato pubblico privato, sponsorizzazioni, ArtBonus e altre forme di coinvolgimento di soggetti privati, che possano partecipare al finanziamento o comunque concorrere al recupero delle mura cittadine. «L’iniziativa esprime la volontà politica di destinare con continuità nel tempo, le somme e le proposte utili a potere porre in essere progettualità presenti e future, volte alla conservazione, valorizzazione e tutela del sistema monumentale cinquecentesco della città di Treviso -afferma l’assessore all’Urbanistica Linda Tassinari che ha promosso la misura- Ciò avviene in continuità con le iniziative già avviate nel 2019, tramite l’adesione all’ “Associazione delle Città murate del Veneto”».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Questo percorso virtuoso integra azioni strutturali che abbiamo messo in campo perché riteniamo che il recupero delle mura sia centrale nella politica della nostra Amministrazione -aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese- Fra pochi giorni incontreremo la Soprintendenza per la partenza del progetto di recupero integrale delle mura di Treviso, per il quale abbiamo stanziato in via preliminare 100mila euro e, a seguire, 160mila euro per l’individuazione di interventi codificati per un approccio coerente alla manutenzione straordinaria delle mura anche sulla scorta dei precedenti lavori di restauro effettuati».