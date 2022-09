Violetta ha fretta di nascita, parto in casa: padre teleguidato dal Suem 118

Un parto in casa, inaspettato, con il papà che ha fatto partorire la moglie seguendo passo passo le indicazioni telefoniche di un'operatrice del Suem 118 che lo ha sapientemente guidato. La bella notizia si è registrata nel pomeriggio di oggi, sabato 24 settembre, alle 15.40 circa a Treviso, in via Cantore. La neonata, Violetta, sta benissimo: lei e la mamma, anche lei in ottima salute, sono state accompagnate in ambulanza in ospedale. Il padre ha invece ricevuto i meritati complimenti per il suo supporto e la sua prontezza.