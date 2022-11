Torna il Capodanno in piazza, un trenino elettrico in città: svelato il "Natale Incantato"

Un ricco cartellone che tornerà ad animare la città. Il 7 dicembre l'accensione dell'albero in piazza dei Signori. Luminarie saranno spente a mezzanotte ad accezione dei giorni festivi. Tornano gli spettacoli itineranti con gli artisti di strada. La Loggia dei Cavalieri diventa un "bosco magico". Cassette dedicate alle letterine dei bimbi per Babbo Natale. Tornano i comici di Zelig e le visite ai presepi

E' il primo Natale post-pandemia e Treviso per l'occasione propone un ricchissimo cartellone di eventi, con molte conferme, graditi ritorni (il Capodanno che finalmente tornerà ad essere festeggiato in piazza, con radio Company) e molte novità tra cui un trenino elettrico che durante le giornate di maggior affluenza in città, trasporterà i turisti lungo le vie del centro. Nel programma tanti spettacoli itineranti, il ritorno degli artisti di strada ma anche la tradizione, luminarie 3D. In mattinata, ad un mese dal Natale, è stata presentata a Palazzo Rinaldi il Natale Incantato 2022, rassegna in programma fino all’8 gennaio 2023 per celebrare insieme la Festa più attesa dell’anno. Gli eventi natalizi sono promossi dagli Assessorati alla Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Treviso con il supporto della Camera di Commercio Treviso-Belluno Dolomiti, delle principali associazioni di categoria, CentroMarca Banca e numerosi partner privati. Per il 2022 è stata prestata particolare attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico. Le luci installate saranno a basso consumo e verranno spente a mezzanotte (tranne che nelle giornate dell’8, 25 e 31 dicembre). In centro storico e sull’acqua torneranno le luminarie oltre alle nuove installazioni 3D grazie a Veneto Imprese Unite. Nei quartieri il Comune ha scelto di aiutare concretamente le parrocchie concedendo loro la scelta su come festeggiare il Natale: non mancheranno comunque mercatini, alberi di luce e momenti di comunità. Confermata la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Borsa, la giostra a Cavalli in piazza dei Signori, la Loggia dei cavanieri trasformata in "bosco magico", così come le cassette delle letterine che i bimbi vorranno inviare a Babbo Natale (le dieci migliori saranno premiate). Uno degli appuntamenti più attesi è senza dubbio l'accensione del grande albero che è già arrivato in piazza dei Signori. L'evento è previsto per le 18.30.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Dopo il grande successo del 2021, torneranno anche gli spettacoli itineranti: il 3 e 4, 7 e 8, 10-11 e 17-18 dicembre, dalle 14.30 alle 18, la città sarà animata da performance itineranti di artisti di strada, cori e folletti che si esibiranno lungo il percorso che toccherà Piazza dei Signori, Loggia dei Cavalieri, Buranelli, Piazza San Leonardo, Santa Maria dei Battuti, Isola della Pescheria e Calmaggiore. Dalle ore 14.30 alle 18 saranno protagonisti quindi performer, musicisti e piéce teatrali: il 3 dicembre animeranno il cuore di Treviso i “Folletti dei desideri” (a cura di Barbamoccolo) e le “Follie di Natale” (associazione Martondea) mentre il 4 dicembre ci saranno i “Folletti incantati con la cassetta della posta” (Barbamoccolo) e “Blues Bells” ai Buranelli. Inoltre, ci sarà il “Caravan circus” di Natale e i trampolieri glaciali.

L’accensione del grande albero. Evento clou del Natale Incantato sarà la cerimonia di accensione del grande albero monumentale di Piazza dei Signori, in programma il 7 dicembre, alle ore 18.30. L’albero è stato addobbato da MC3 Design con luci led, palline scintillanti con il sostegno del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc. Nell’occasione si esibiranno artisti come “Le invasioni lunari”, i “trampolieri luminosi” e i “DoReMissimi” e “Growin'Up singers”, che accompagneranno il tradizionale countdown. L’albero è arrivato in città grazie a Volksbank e al Comune di Brunico, in collaborazione con la presidenza del Consiglio Comunale.

X-MAS RUN. L’8 dicembre tornerà la Treviso X-Mas Run che scatterà alle ore 10 da piazza dei Signori e andrà a svilupparsi su un percorso cittadino di 5 km che si concluderà sulle Mura, a Bastioni San Marco, con migliaia di Babbi Natale accolti da una speciale ambientazione natalizia e da un ristoro con panettone e bevande calde. Il ricavato dell’evento sarà devoluto ad Advar Onlus, Fondazione Città della Speranza, la Stella di Marta e Anteas. Nel pomeriggio, in centro, si esibiranno Blues Bells ai Buranelli, la Carriola con gli Elfi, i 4 folletti scatenati, Springo Band (Associazione Amici della Musica) e ci sarà la “Ciarastea”, interpretata dai Los Massadores in versione “itinerante”.

Gli spettacoli continueranno sabato 10 dicembre con gli artisti di strada e il Coro Gospel del Maestro Pozzetto e la Favola del Natale, a cura di Teatro che Pazzia. Domenica 11 dicembre torneranno i cori gospel e i trampolieri luminosi mentre il 17 dicembre ci sarà lo spettacolo “Le nuove notti incantate”, a cura di Teatro che Pazzia. In Pescheria si esibirà il coro Getsemani. Il 18 dicembre ci sarà Christmas in Love Trio ai Buranelli e la “Ciarastea” con il gruppo folcloristico Pastoria del Borgofuro.

Loggia Incantata. Dal 25 novembre verrà illuminata la Loggia Incantata, pensata e realizzata da Michele Crema per lo studio MC3 Design. La location ospita una versione inedita del Bosco incantato e la Casa di Babbo Natale: ogni fine settimana, infatti, l’idolo dei bambini accoglierà i bambini per la consegna della letterina o per una foto (sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 20). Anche quest’anno ci saranno due cassette di Babbo Natale, in Piazza dei Signori e sotto la Loggia dei Cavalieri, per raccogliere i desideri, i propositi o i semplici messaggi natalizi dei più piccoli. A gennaio verranno scelte le 10 letterine più belle: basterà inserire il proprio numero di telefono per ricevere, in caso di vittoria, un omaggio speciale.

Uno speciale trenino elettrico girerà per la Città in un magico percorso lungo le vie e le piazze della Treviso incantata. Dal 7 al 23 dicembre sarà presente nelle giornate festive e prefestive, mentre dal 24 dicembre all’8 gennaio, con partenza da Piazza dei Signori dalle 15.30 alle 19.30.

Comici a Teatro. Martedì 13 dicembre, alle ore 21, al Teatro Comunale Mario del Monaco ci sarà un grande spettacolo con i comici di Zelig Gianluca Impastato, Leonardo Manera e Marta e Gianluca. L’evento è sostenuto da CentroMarca Banca (prenotazioni online o alla biglietteria del Teatro Comunale da martedì al venerdì con orario 10-13 e 15-18.30 e sabato 10.30-13 e 15-18).

Tradizione. Nel giorno della Vigilia, invece, ci sarà il Presepe Vivente, a cura del Gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo con partenza da via Tezzone e arrivo in Piazza dei Signori alle 15.30.

Mercatini ed eventi Natalizi. In Piazza Borsa ci sarà la Pista di Pattinaggio “Treviso on Ice” con il Villaggio del Natale, aperta dal 26 novembre fino al 15 gennaio. Dal 17 novembre al 6 gennaio la Giostra a Cavalli impreziosirà lo splendido scenario di Piazza dei Signori. Il 2-3-4 dicembre ci sarà il Mercatino Arti&Bio in Piazza Indipendenza, mentre il 4 dicembre sotto la Loggia di Palazzo dei Trecento ci saranno i Grandi Rossi, mostra mercato dedicata a 5 tipici prodotti trevigiani di colore rosso. Dall’8 all’11 dicembre, in Piazza Aldo Moro, ci sarà l’Antica Mostra del Radicchio Rosso Igp di Treviso mentre il 7-8, 10-11 e 22-23-24 dicembre, in Piazza Indipendenza ci sarà il mercatino dell’artigianato di Mammart. A Borgo Cavour non mancheranno le domeniche dedicate al “Natale in Borgo” mentre il 17 dicembre toccherà a “Libri in Loggia”. Dal 16 al 18 dicembre Piazzetta Battistero ospiterà il Mercatino del riuso creativo RiCreAzione. Dal 2 al 6 gennaio ci sarà la Fiera dell’Epifania sotto la Loggia dei Trecento mentre dal 5 all’8 gennaio tornerà la Sporta dea Marantega in Piazza Indipedenza. Il Mercatino del Riuso della Befana si terrà in Piazzetta Battistero dal 6 all’8 gennaio.

Letture Natalizie in BRaT. La Biblioteca dei Ragazzi proporrà le letture natalizie. Si parte il 3 dicembre con “Librillalelo Librillalà” e Maga Camaja (ore 10.30-11 bimbi da 3 a 6 anni, ore 11.30-12 bambini da 6 a 10 anni). Venerdì 9 e 16 dicembre, alle 17 ci saranno le “Letture Mamma Lingua” in inglese per bambini madre-lingua, curiosi e con voglia di imparare (bambini da 3 a 10 anni). Mercoledì 14 dicembre ci saranno le letture sotto l’albero con ABiBRaT nella giornata per i bimbi della scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni, 16.45-17.15 primo turno, 17.45-18.15 secondo turno). Giovedì 15 dicembre ci sarà una giornata dedicata ai bambini della scuola primaria, incentrata sulla magia del Natale (bambini da 6 a 10 anni, 16.45-17.15 primo turno, 17.45-18.15 secondo turno). Le letture con ABiBRaT torneranno sabato 17 dicembre con storie, coccole e libri sorprendenti mentre Maga Camaja leggerà storie e fiabe martedì 20 dicembre dalle 10.30 alle 11 per la scuola dell’infanzia e dalle 11.30 alle 12 per la scuola primaria. Info e prenotazioni: tel. 0422-658993 brat.biblioteca@comune.treviso.it.

Percorsi tra miti e leggende per grandi e piccini. Grazie al Gruppo Alcuni, sarà possibile assistere ad un evento speciale, La Leggenda del Natale 2022, un fantastico viaggio attraverso le vie e le piazze di Treviso, in compagnia de “Il Capi” e dell’Assistente, di Polpetta e Caramella, di Fata Corolla e del Mago delle Bolle. Ci saranno anche i Mini Cuccioli, il cartoon più amato dai bambini, Gli eventi saranno gratuiti a numero chiuso (info e prenotazioni al tel. 0422-658993, brat.biblioteca@comune.treviso.it)

Il Comitato Unpli e Marca Treviso promuoveranno visite turistiche guidate: “A Treviso scorre il mistero!” in programma il 25 novembre alle 16.30 e il 3 dicembre alle ore 16, dedicata a leggende e curiosità legate a Treviso e ai suoi corsi d’acqua (costo: 8 euro intero, 6 euro ridotto. Prenotazione obbligatoria). “Treviso città d’arte e d’acque” si terrà l’8 dicembre e 17 dicembre, 7 e 21 gennaio (ore 15): una visita guidata lungo i corsi d’acqua del centro storico che a Natale diventano ancora più magici (costo 8 euro intero, costo 6 euro ridotto). Prenotazione obbligatoria. “Dove Sile v’accompagna” si terrà invece l’11 dicembre alle ore 14.30. Info e prenotazioni IAT Treviso Centro – Piazza Borsa 4 – tel 0422-595780 – info@turismotreviso.it

La Via dei presepi. Dal 27 dicembre al 6 gennaio ci sarà “La Via dei Presepi”, magico percorso nelle principali Chiese cittadine con i presepi monumentali: Duomo, Chiesa di San Francesco, Chiesa di Santa Maria Maddalena, Chiesa di Santa Maria Maggiore, Chiesa di San Nicolò, Chiesa di Sant’Agnese e Chiesa di Sant’Andrea in collaborazione con i volontari del Gruppo Chiese Aperte coordinati dall’Ufficio di Arte Sacra della Diocesi.

Contest fotografico. Tutte le meraviglie del Natale Incantato a Treviso potranno essere immortalate e condivise sui social per il contest fotografico “Porta con te la Treviso Incantata” (dal 5 dicembre al 31 dicembre) con l’hashtag #3visoincanta e #trevisofotostampa. Una giuria composta anche da un fotografo professionista selezionerà, tra le 10 foto che avranno riportato più “like”, i tre vincitori. La premiazione si terrà il 4 gennaio 2023 sotto la Loggia Incantata.

Natale nei quartieri. Nei quartieri ci saranno mercatini solidali, alberi di luce, esibizioni canore e momenti di comunità. Il Comune di Treviso, in un'ottica di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, ha deciso di aiutare concretamente con un contributo economico buona parte delle attività natalizie organizzate dalle Parrocchie in autonomia.

Capodanno. Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ritorna Wonder Company, format di capodanno di Radio Company fra musica e live band. Dalle ore 22 alle 2, tanto divertimento con musica e gadgets in Piazza Aldo Moro.

«Abbiamo voluto proporre una programmazione natalizia ricca di eventi e iniziative non solo per abbellire la Città nel periodo più atteso dell’anno ma anche perché tutti noi abbiamo bisogno di emozionarci, regalando anche ai nostri bambini la magia e l’attesa», afferma il sindaco di Treviso Mario Conte. «In questo momento particolare abbiamo comunque voluto lanciare un segnale di sostenibilità e responsabilità utilizzando luminarie a basso consumo energetico e programmando lo spegnimento a mezzanotte. Ringrazio il vicesindaco De Checchi e l’assessore Colonna Preti che, con grande spirito di squadra, sono riusciti a dare vita ad un contesto emozionante e attrattivo per cittadini e visitatori».

«Una città che accoglie, incanta e sorprende», afferma il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti e Assocamerestero Mario Pozza. «per fare sentire il Natale a tutti, accolti dalle proposte culturali, di spettacolo e dalle vetrine dei negozi e del buon cibo che sanno proporre i ristoranti e i bar che sempre più sono teatri di emozioni. Questo è il Natale che sostiene la Camera di Commercio e che si augura sia motore per l’attrattività per gli ospiti italiani ed esteri».

«Il 2022 è stato un anno ricco di sfide e di svolte, di vicinanza al territorio e di attenzione all’ambiente e alla sostenibilità», il commento di Tiziano Cenedese Presidente di CentroMarca Banca. «Con grande onore e in un’ottica sinergica abbiamo nuovamente scelto di essere parte di “Natale Incantato 2022” che si conferma essere una importante manifestazione durante la quale ogni “angolo” della città vivrà l’atmosfera natalizia. Le iniziative culturali e sociali organizzate contribuiranno a rendere i giorni di festa solidali e di condivisione, creando momenti di felicità e di sostegno per le famiglie e allo stesso tempo contribuendo a portare ulteriore linfa al territorio e alle attività produttive del centro cittadino».