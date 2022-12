In centro di corsa per la X Mas run: Treviso invasa da 1685 Babbi Natale

La solidarietà ha i colori del Natale: il rosso degli abiti, il bianco delle barbe. Tanta corsa e tanto cuore. Un fiume di Babbi Natale ha attraversato, in mattinata, strade e piazze di una città ormai pervasa dall’atmosfera della festa più bella e amata dell’anno. Dopo l’ottimo debutto del 2021, anche la seconda edizione di Treviso X-mas Run è stata un successo: ben 1685 gli iscritti. Podisti e camminatori di tutte le età. Uno spettacolo che prima ha riempito Piazza dei Signori, dove la corsa è scattata qualche minuto dopo le dieci, e poi è andato a svilupparsi lungo i 5 chilometri di un percorso che ha toccato i luoghi più suggestivi del centro storico, dalla Pescheria ai Buranelli, da Riviera Santa Margherita al Calmaggiore, sino a concludersi sulle Mura, al Bastione San Marco, dove, una volta tagliato il traguardo, i partecipanti hanno trovato fette di torta e bevande calde. E dove la festa, complice anche la giornata di sole, è proseguita per tutta la mattinata tra balli, selfie e divertimento.

Al via anche il sindaco Mario Conte, con la fascia tricolore indossata sopra il costume rosso, e l’assessore Alessandro Manera. Applaudita una rappresentanza della band Los Massadores. A regalare ulteriori suggestioni, i fantasiosi personaggi proposti della compagnia teatrale Barbamoccolo. E poi ancora trampolieri e giocolieri, il duo musicale Blue Bells, le note della Springo Band. Per non parlare della contagiosa simpatia dei bambini della ex 5 B della scuola elementare di Ponzano che, vestiti da elfi, hanno accolto sul traguardo tutti i partecipanti, dal primo all’ultimo.

«Viviamo tempi incerti – ha commentato il sindaco Conte, poco prima del via -. Oggi, però, non vogliamo pensare alla guerra o al caro-bollette. Treviso X-mas Run è un momento di gioia, una festa che interpreta una giusta voglia di leggerezza. E’ un evento importante, frutto dell’impegno di tante persone che si sono messe a disposizione con grande generosità. Ed è anche l’occasione per aiutare alcune realtà che hanno bisogno della nostra vicinanza per portare avanti progetti di beneficenza e ricerca. Lasciamoci emozionare».

Il primo a tagliare il traguardo sulle Mura, vestito rigorosamente da Babbo Natale, è stato Alberto Franzin, ex triatleta di Santa Bona. Ma Treviso X-mas Run non era una gara: pochi hanno corso sul serio. A vincere, piuttosto, è stata ancora una volta la solidarietà. Non a caso, l’applauso più forte è quello che si è levato, in chiusura di manifestazione, quando gli organizzatori hanno consegnato ad Advar Onlus, Fondazione Città della Speranza, Stella di Marta e Anteas un contributo di 10.000 euro, equamente ripartito.

«Abbiamo scelto di sostenere quattro realtà che toccano storie personali e potrebbero riguardarci tutti – commenta Silvia Sartorel, presidente di Ventieventi, associazione che ha organizzato Treviso X-mas Run in collaborazione con le società sportive Corritreviso e Ride Your Dreams Treviso, i volontari di Città della Speranza e i ragazzi dello staff di Matteo Criveller -. L’anno scorso abbiamo destinato il contributo a due associazioni, quest’anno a quattro. Vogliamo essere solidali con chi sta attraversando un momento di difficoltà e siamo contenti che il messaggio sia stato compreso: abbiamo sentito più che mai vicina la città, a partire dal sindaco Conte, che vogliamo ringraziare di cuore. Le settimane di vigilia sono state complicate dalle incertezze legate al meteo, ma alla fine gli iscritti sono risultati più dell’anno scorso. E’ stata una bellissima giornata, in cui tutto è andato per il meglio: una vera festa della città e del Natale. Diamo sin d’ora appuntamento al prossimo anno: la solidarietà non si ferma».