Influencer, youtuber, tiktoker: nasce a Treviso la nazionale Creators

Sono trevigiani i due ideatori del progetto NAZIONALE GREATORS, un team composto dai principali giovani creators di contenuti che spopolano sul web e sui social che parteciperà a partite, esibizioni, eventi, contando su una "fan base" aggregata di 25 milioni di followers.

Giovannini, giovane social media manager trevigiano di Imoco Volley e in passato di club di A e B di calcio, e Riccardo Perazza con lo Studio Perazza, web agency, studio grafico e agenzia di comunicazione che nello sport è conosciuta per l'operazione Calendario Perazza con le squadre TVB, Benetton Rugby e Imoco Volley, hanno lanciato il progetto che può già contare su partner di prestigio internazionale come Adidas e DAZN.

La Nazionale Creators e adidas presentano oggi la loro partnership: adidas diventa il 1° partner tecnico della Nazionale Creators, con l’obiettivo comune di crescere insieme nell’immediato futuro. Paolo Giovannini, Presidente e Co-Fondatore Nazionale Creators, dichiara: “adidas è un’azienda leader a livello mondiale nell’ambito sportivo, ed averla al nostro fianco come Partner Tecnico è un’opportunità incredibile per lo sviluppo del nostro brand. Fin dal primo momento l’unione d’intenti è stata massima nel trovare la via giusta per improntare questa importantissima collaborazione che non si limita alla fornitura di materiale, ma sfocia in nuove e originali opportunità di comunicazione.”

Riccardo Perazza, Vicepresidente e co-Fondatore Nazionale Creators, commenta: “Come Nazionale Creators il nostro intento è legarci a realtà che abbiano a cuore il nostro progetto, partner che credano nella crescita di questa selezione. adidas fin da subito si è dimostrata molto interessata allo sviluppo di questa collaborazione, e per noi essere parte della stessa famiglia che già “veste” la Nazionale Maggiore di calcio è motivo di grande orgoglio.”

Questo importante collaborazione rappresenta una tappa fondamentale per le ambizioni di crescita della neonata Nazionale Creators: fondata a inizio 2023, riunisce un team di oltre quaranta creator a tema calcistico, tra i principali profili che dominano la scena sui social media più amati da giovani e da giovanissimi. I maggiori creator italiani hanno accettato con entusiasmo di aderire ad un progetto che – ad oggi – totalizza l’impressionante numero di 25 milioni di followers, e dunque di potenziali tifosi: a comporre la selezione della Nazionale Creators sono alcuni dei più famosi volti sui social media - come Filippo Del Prete (Italian Jersey Collector), Andrea Fusco (Fius Gamer), Lisa (Lisa Offside), Ilaria Limelli, Ivan Squillace (SG Soccer) e molti altri ancora - per un totale di oltre tra 40 calciatori e calciatrici, amati per la loro capacità di raccontare lo sport alle nuove generazioni che frequentano TikTok, Twitch YouTube e tutte le maggiori piattaforme social media.



La collaborazione tra adidas e Nazionale Creators non si limita al mondo digitale, ma prevede un serie di partite e di iniziative off-line aperte al pubblico, che si terranno in tutta Italia, già a partire dal 23 marzo, quando in occasione del ritorno in campo la Nazionale Italiana di calcio (FIGC) debutterà nelle European Qualifiers 2024, affrontando l’Inghilterra allo stadio “Maradona” di Napoli. Una giornata di sport dedicata completamente al nuovo abito degli azzurri e che rappresenta il primo storico incontro tra le due Nazionali Italiane: la Nazionale Creators, infatti, si schiererà al fianco degli Azzurri, supportandoli dagli spalti e con le molteplici attività che si terranno nel cuore della città di Napoli prima dell’atteso match.