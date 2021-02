Rapina un negoziante in città, arrestato un 50enne

Ha rubato in un negozio di Treviso, lungo Borgo Mazzini, il borsello del titolare, con all'interno l'incasso della giornata (200 euro circa): è stato scoperto dal proprietario, con cui ha dato vita ad una violenta collutazione, e poi arrestato da una pattuglia delle volanti della polizia che transitava nei paraggi. Ad essere arrestato un 50enne trevigianoi, T.A., finito in manette per il reato di rapina.

L'episodio è avvenuto martedì poco dopo le 20. Il 50enne, approfittando di un momento di distrazione di un commerciante, si è introdotto nel locale di quest’ultimo e, assicuratosi di essere solo complice anche l’orario di chiusura, ha trafugato il borsello con l'incasso. Una volta raggiunta l’uscita però il ladro si è trovato faccia a faccia con il titolare dell’esercizio commerciale il quale, riconosciuto nelle mani dell’uomo il proprio borsello, ha cercato immediatamente di riprenderselo. Il malvivente, nel tentativo di dileguarsi e guadagnare l’uscita, ha dato vita ad una breve scontro fisico con il commerciante, risolto solo grazie all'intervento di una volante della Questura allertata da un cittadino che aveva assistito alla scena. Alla vista della volante, il 50enne ha cercato di fuggire ma è stato inseguito e raggiunto dagli agenti ed accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Per lui è scattato l'arresto per rapina, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi, 3 febbraio.

Alla luce di questo episodio la Divisione Anticrimine della Questura di Treviso ha provveduto a notificare all’uomo un foglio di via obbligatorio dal Comune di Treviso per la durata di tre anni.