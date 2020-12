Vento gelido e nevischio in tutta la Marca, disagi alla circolazione limitati

Pioggia mista a neve. La prima ondata di freddo gelido sulla Marca, in queste settimane di fine autunno, non ha causato particolari problemi al traffico veicolare. Precauzionalmente alcuni Comuni si erano preparati ad una eventuale nevicata in pianura, come alcuni metereologi avevano prospettato. Il Comune di Treviso in particolare, come riferito dalla pagina Facebook del sindaco Mario Conte, aveva schierato ben tre mezzi spargisale predisposti lungo il Put, in zona ospedale e nei pressi di cavalcavia e lungo i sottopassi. La temperatura è salita, alle 8 di stamattina, mercoledì 2 dicembre, tra i 2° e i 3°: perciò la temuta neve si è ovunque trasformata in un tenue nevischio.

Nel video la perturbazione che ha colpito in mattinata Conegliano (video di Walter Zambon).