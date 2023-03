Maxi truffa degli Nft, su Telegram nuova trappola con un finto avvocato

«Ci viene comunicato in data odierna che sulla piattaforma Telegram, in un canale gestito da un soggetto già sotto indagine da parte della competente Procura e che conta 149 iscritti, vengono diffusi messaggi all'evidenza non veritieri. Un sedicente avvocato Fabio Santoro comunica che è stata individuata un'azienda di Dubai, la South Storm Capital DWC LLC, che procederà al pagamento delle somme messe a disposizione dal gruppo di imprenditori individuato da Mr Giullini ... coadiuvato dal dottor Massimo Notarianni». A denunciare quanto sta avvenendo è stato Matteo Moschini, avvocato trevigiano, riferimento del Movimento di Difesa del Cittadino, da sempre in prima linea nel portare alla luce quanto sta avvenendo nell'ambito della maxi-truffa degli Nft su cui nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha dato il via ai sequestri preventivi di beni di alcuni tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Treviso.

«La comunicazione prosegue descrivendo il piano di riparto messo a punto, andando ad individuare modalità e tempistiche dei pagamenti» continua Moschini «Il sedicente avvocato Santoro si propone agli investitori a titolo assolutamente gratuito per il conferimento di un mandato legale onde rappresentare gli investitori stessi con la South Storm Capital in questa fase ove dovrebbe attuarsi il suddetto pagamento. La comunicazione aggiunge che a coloro che accetteranno i termini anzidetti verrà richiesto di firmare un documento nel quale rinunciano espressamente a qualsiasi azione civile e penale nei confronti della NFT e dei suoi legali rappresentanti».

«Si è già proceduto a notiziare della vicenda la competente Procura della Repubblica» conclude l'avvocato nella sua nota «Si invitano gli investitori traditi dalla NFT a diffidare di messaggi analoghi a quello di cui trattasi, che vengono diffusi con ogni probabilità da malintenzionati e comunque da soggetti animati da interessi del tutto contrastanti con quelli degli investitori, come testimoniato dalla richiesta di rinunciare ad agire in via giudiziaria nei confronti dei componenti del sodalizio».