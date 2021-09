La protesta degli insegnanti contro il no-green pass: «Allarmati e preoccupati»

Un gruppo di insegnanti provenienti dalle varie province del Veneto si è radunato nella tarda mattinata di oggi sotto l’ufficio scolastico regionale poiché “allarmati e preoccupati” dall’introduzione del green pass per tutto il personale scolastico.

«Non ci lasciano entrare a scuola -hanno detto- perché non vogliamo obbedire ad un decreto legge che riteniamo contraddittorio: abbiamo dubbi sul fatto che il certificato verde raggiunga l’obiettivo dichiarato dal decreto, ossia di tutelare la salute pubblica. Non sarebbe forse più efficace, meno invasivo e democratico utilizzare un test salivare? O l’analisi sierologica?».

Del resto la scuola nei mesi scorsi è risultata uno dei luoghi più sicuri rispetto alla possibile trasmissione del virus grazie a piccoli gesti di accortezza. «Risulta, in quest’ottica, più incomprensibile la spinta alla vaccinazione dei giovani -sottolineano, lanciando un appello- La divisione sociale che si sta inasprendo causa green pass può portare a fenomeni crescenti di bullismo e discriminazione». Il gruppo per spiegare le proprie richieste si appella ai valori di una scuola democratica, inclusiva, che non discrimina. E in nome di questo, anche con l’iniziativa di oggi, ha chiesto un incontro alla dirigente dell’ufficio di Treviso che è stato alla fine accolto. Mezz’ora di dialogo in cui i docenti hanno lasciato le loro istanze e l’esposto presentato dall’avvocato Daniele Granara, entrambi, infine, protocollati.