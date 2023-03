Auto: il noleggio a lungo termine piace ai trevigiani

Secondo gli ultimi dati elaborati dall’Unrae in collaborazione con il Ministero dei trasporti, la Marca è una delle provincie italiane dove si fa maggior ricorso al noleggio a lungo termine (NLT) delle auto. Non è ancora ai livelli di Napoli e Bari, che con il 30% e 27% dominano la classifica degli utilizzatori privati, ma la provincia di Treviso con il suo 17,4% è tra le top 20 d’Italia.

Quali sono i motivi per cui sempre più automobilisti fanno ricorso al noleggio a lungo termine? Lo spiega Ruggero Carraro, amministratore dell’omonima Concessionaria operativa nella Marca con sette delle sue 11 sedi, e che sta investendo molto su questo servizio con Carraro Rent. «Sono numerosi i vantaggi che l’NLT offre ai privati, oltre che alle aziende. Certamente il prezzo, il canone mensile risulta più conveniente di quello per un finanziamento per l’acquisto del veicolo, perché include anche i costi di manutenzione e l’assicurazione. Ai trevigiani che si rivolgono alla nostra concessionaria per noleggiare un automezzo piace anche la flessibilità che questa opzione offre, permettendo di cambiare mezzo con maggiore facilità rispetto all’acquisto. E poi – conclude Carraro - è possibile scegliere di aggiornare il veicolo alla fine del contratto con uno nuovo, senza dover affrontare il processo di vendita o di acquisto».

Il noleggio a lungo termine piace non solo ai privati, ma anche al mondo dei piccoli imprenditori, artigiani o commercianti che necessitano di un veicolo commerciale o di veicolo industriale, magari, per avviare una nuova impresa. “Chi deve far conto già con altri investimenti – spiega Giovanni Carraro, amministratore del comparto veicoli industriali della storica Concessionaria – opta per l’NLT e magari sceglie anche un veicolo usato, che costa meno del nuovo ed è in pronta consegna”. Perché, come dimostrano i numeri, con il noleggio a lungo termine di auto usate si arriva a risparmiare fino al 30% a rata rispetto il noleggio a lungo termine di auto nuove.

Stando alla statistica elaborata dall’Unrae qualche giorno fa, in provincia di Treviso la quota NLT vale oltre l’1,1% del mercato totale: di questo il 17,4 % è coperto da privati, il 2,9 % da dealer e costruttori, e il restante 79,7% da aziende non automotive. “Si tratta di una quota di mercato sempre crescente, alla quale dobbiamo guardare con grande interesse, ampliando la disponibilità dei brand e offrendo servizi sempre più su misura del cliente” concludono alla Carraro.