Dalle 22 di venerdì chiuso il casello di Treviso nord in direzione Belluno

Sulla A27 Mestre-Belluno, sarà chiusa la stazione di Treviso nord, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Mestre, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 5:00 di lunedì 22 luglio, in modalità continuativa. La chiusura è stata predisposta per consentire l’esecuzione delle attività sul cavalcavia di svincolo, in particolare interventi di rifacimento profondo della pavimentazione e dei giunti di dilatazione.

Tale programma è stato definito in modo da contrarre al massimo la durata delle lavorazioni necessarie che rientrano nell’ambito del piano di ammodernamento di Autostrade per l'Italia sull'intera rete in gestione. Per tutta la durata delle attività, la Direzione di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia attiverà un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica.

In alternativa alla chiusura della stazione di Treviso nord, si consiglia: in entrata verso Belluno, entrare alla stazione di Conegliano, dopo aver percorso la viabilità ordinaria: SP92 Delle Grave verso Treviso, SS13 Pontebbana in direzione di Conegliano, SP15 Cadore-Mare; in uscita per chi proviene da Mestre, uscire alla stazione di Treviso sud, al km 13+400 e proseguire sulla viabilità ordinaria, verso Treviso, sulla SR89 Treviso-Mare e sulla SR53 Postumia, uscire in direzione "Treviso Centro" e proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Conegliano, per raggiungere le località desiderate.

Lavori anche in A4 nei prossimi giorni

Continuano i lavori di asfaltatura nell’ambito della costruzione della terza corsia tra Alvisopoli e il Nodo di Portogruaro. Man mano che il cantiere avanza, è necessaria la movimentazione delle barriere di sicurezza che a loro volta comportano la riconfigurazione del tratto autostradale. Per procedere a questa attività, per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, è necessaria la chiusura di tratti autostradali. Nel caso specifico, Autostrade Alto Adriatico ha programmato la chiusura del tratto tra lo svincolo di Latisana e lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Venezia tra le ore 23,00 di giovedì 18 luglio e le ore 05,00 di venerdì 19. Per effetto di tali limitazioni il traffico che transita sulla A4 proveniente da Udine/Trieste in direzione Venezia dovrà uscire a Latisana con possibilità di rientro a San Stino di Livenza. Chi percorre la A28 provenendo da Conegliano ed è diretto Venezia dovrà utilizzare gli itinerari alternativi segnalati dalla freccia gialla e immettersi sulla A4 rientrando a San Stino di Livenza. Nessun problema per chi percorre la A4 in direzione Udine/Trieste o per chi, provenendo dalla A28, vorrà immettersi in direzione Udine/Trieste.