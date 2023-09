Bilancio di missione, la famiglia tra fragilità e risorsa

Un pubblico attento ha assistito all’incontro organizzato dall’Associazione La Nostra Famiglia in collaborazione con Confindustria Veneto Est a Palazzo Giacomelli dove è stato presentato il Bilancio di Missione e si è parlato di famiglia. Erano presenti rappresentanti delle associazioni del territorio, enti, istituzioni e diversi genitori. Presenze qualificate che hanno reso ancora più interessante e qualificato questo confronto.

Dopo i saluti iniziali fatti dalla presidente dell’Associazione La Nostra Famiglia Luisa Minoli, in rappresentanza della Regione Veneto Sonia Brescacin, presidente della V commissione e Mario Conte Sindaco di Treviso ha preso la parola il direttore Generale de La Nostra Famiglia Marcello Belotti che ha presentato i dati dell’esercizio 2022. Per quanto riguarda l’attività riabilitativa, nelle sedi venete dell’Associazione sono state accolte 7.318 persone, soprattutto bambini e ragazzi con disabilità congenite o acquisite, mentre sono stati 1.684 i piccoli e i giovani ricoverati presso i reparti ospedalieri per malattie neurologiche e neuromotorie, per disturbi cognitivi o neuropsicologici, per disturbi emozionali o psicosi infantili, oppure perché hanno perso funzioni e competenze in seguito a traumi cerebrali o a patologie del sistema nervoso centrale. Il 22% dei bambini e dei ragazzi ricoverati risiede fuori regione.

I Centri di Conegliano e Pieve di Soligo sono anche Polo dell’IRCCS Medea, con le unità ospedaliere per le Gravi Disabilità in Età Evolutiva e per la Riabilitazione delle turbe Neuropsicologiche Acquisite. Il Polo è struttura di riferimento nella rete dei Centri Interregionali dell’area vasta per le Malattie Rare, è centro di riferimento regionale per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), centro di riferimento regionale per l’epilessia e Centro Riferimento Nazionale LICE III livello Avanzato.

Successivamente l’intervento di Adriano Bordignon - Presidente Nazionale del Forum delle Famiglie - ha sviluppato alcuni aspetti legati alla condizione della famiglia attuale e ha sottolineato come in questo periodo queste si trovino a camminare sopra un filo sottile. Ci sono tante fragilità e tanti rischi legati alla complessità della situazione che stiamo vivendo. La famiglia da sempre è riconosciuta come luogo della solidarietà e sostenibilità ma ora tutto questo sta venendo a mancare. Anche se il trevigiano vede diverse esperienze di sostegno alla famiglia è sempre più importante fare rete e questo modello deve essere recepito anche a livello nazionale. La situazione attuale di denatalità è un campanello d’allarme per il futuro, ci troveremo in un contesto familiare e sociale di invecchiamento. Un altro aspetto sul quale riflettere è l’importanza della formazione, infatti bisogna favorire esperienze di crescita per tutti. Se vengono applicate politiche serie per la famiglia si traduce in un investimento per la società e garanzia di futuro.

Ha preso poi la parola Denise Archiutti Delegata alla Cultura di Confindustria Veneto Est per Treviso che gli imprenditori da molti anni sono attenti e preoccupati dell’impatto dell’ ‘inverno demografico’, per riprendere le parole di Papa Francesco, sulle comunità e sull’economia. Ci interroghiamo, come genitori e come cittadini, verso chi saranno indirizzati gli sforzi quotidiani nelle imprese per progetti di innovazione e verso standard sempre più alti di sostenibilità. L’Associazione e le aziende sono parte attiva di un impegno che deve essere collettivo e condiviso e che riguarda tutti gli ambiti del vivere sociale e le prospettive di crescita e competitività di un territorio.

Quel che occorre qui sottolineare è che non deve e non si tratta di un tema ‘per donne’, nel senso purtroppo riduttivo con cui può essere inteso. Né un tema ‘per famiglie’, del ‘sociale’ e in qualsiasi altra nicchia vogliamo inserirlo. Deve essere e diventare un tema centrale nell’agenda economica come lo è quello dello sviluppo sostenibile.

Se convinti di voler promuovere investimenti, realizzare infrastrutture, puntare alle competenze e all’innovazione è indispensabile vi siano giovani, uomini e donne, che mettono a valore i loro talenti. Ognuno deve sentirsi ingaggiato e offrire un contributo. Per quanto riguarda le aziende, vi sono molti esempi virtuosi nel nostro territorio con le iniziative di conciliazione attorno al tempo di lavoro e nella diffusione del welfare aziendale con piattaforme che offrono servizi per sostenere i genitori. Rappresentano leve di benessere per i collaboratori, anche ai fini di un migliore rendimento lavorativo, e al tempo stesso una leva di attrattività per nuove risorse umane e di miglioramento reputazionale per l’impresa.

La dott.ssa Malida Franzoi, responsabile medico del Centro de La Nostra Famiglia di Treviso ha messo in luce l’importanza della riabilitazione per i bambini che accedono alla struttura ma anche del prendersi cura della famiglia perché ci sono situazioni nelle quali c’è la necessità di accompagnare i genitori ad accettare e trovare un nuovo equilibrio. Questi interventi mirano a migliorare la qualità della vita del nucleo familiare per poter gestire con serenità le proprie relazioni.

Particolarmente coinvolgente la testimonianza di Luisa Tosello, genitore che ha parlato della propria esperienza in presenza di un figlio con disabilità. Ha raccontato come questo abbia sconvolto i loro equilibri, di coppia ma specialmente con gli altri figli che hanno faticato a capire tutto quello che sta succedendo. Un grande aiuto, oltre al centro di riabilitazione, è dato dalla rete di supporto con gli altri genitori, questo permette un confronto e specialmente la ricerca di strategie per gestire la quotidianità.

A conclusione il dott. Roberto Rigoli, direttore dei servizi sociosanitari dell’ULSS 2 ha definito importante la collaborazione tra il servizio pubblico e La Nostra Famiglia, che conosce personalmente per averla visitata più volte, perché in una fase di forti cambiamenti come questa, tutte le positività del territorio si devono alleare per garantire un servizio al paziente puntuale e professionale. E’ stato un incontro denso e ricco di contenuti che ha affrontato i temi della famiglia sotto diversi punti di vista fornendo stimoli per un loro sostegno.