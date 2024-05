Notte bianca, successo clamoroso: code al "Bailo" e centro invaso fino a notte fonda

Superato lo scetticismo della vigilia, la "notte bianca" di ieri, sabato 18 maggio, si è trasformata in un successo clamoroso per la città di Treviso, letteralmente invasa da cittadini ma anche da tantissimi turisti: alcune stime parlano di oltre 100mila persone ma per i bilanci ci sarà tempo. Passeggiando per il centro, una grande isola pedonale, ha colpito soprattutto l'interminabile coda all'esterno dal museo Bailo e delle altre sedi museali, le chiese e le altre bellezze della città aperte insolitamente in orario serale, la rassegna dedicata al vino con il fondo organizzata in piazza Indipendenza, i concerto musicali nelle varie piazze del centro. Merito va dato certamente a Veneto Imprese Unite e ai suoi volontari che hanno organizzato l'evento.

Unica nota stonata le troppe vetrine spente: decine di commercianti trevigiani non hanno evidentemente creduto fino in fondo all'iniziativa, comprese alcuni bar e osterie. Oggi, 19 maggio, si è replicato: in 12mila hanno partecipato, in mattinata, alla DeeJay Ten (ieri dj Linus ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco Mario Conte, confermando che l'evento sarà replicato nel 2025) e per limitare al minimo i disagi a residenti e automobilisti la circonvallazione esterna alle mura è potuta essere riaperta al traffico già alle 10.38. La festa è poi proseguita per tutta la mattinata nel villaggio allestito in piazza Burchiellati.