Deejay Ten a Treviso, torna la notte bianca: negozi e musei aperti

Musei aperti, in rete e uniti in un’unica grande iniziativa culturale per la Notte Europea dei Musei. E non solo: in occasione dell’arrivo della tappa trevigiana della Deejay Ten, corsa-evento ideata da Linus con Radio Deejay, ci sarà una speciale promozione per chi visita la mostra “Donna in Scena” oltre alla presenza di tanti negozi aperti ed eventi diffusi.

Sabato 18 maggio Treviso si illuminerà per la “Notte Bianca dei Musei”, una serata che vuole rappresentare una grande iniziativa di marketing e promozione territoriale. Per la prima volta le istituzioni culturali della Città di Treviso, impegnate nel campo museale ed espositivo, si uniranno in un’apertura straordinaria serale, dedicata all’arte e alla cultura. Il Comune di Treviso, capofila dell’iniziativa con l’assessorato alla Cultura e due delle sue sedi museali (Museo Santa Caterina e Museo Luigi Bailo), la Diocesi di Treviso con il progetto Chiese Aperte, la Fondazione Benetton Studi Ricerche, la Fondazione Imago Mundi, il Museo Nazionale Collezione Salce si presenteranno in forma coordinata, dando valore alla ricchezza e all’estensione dell’offerta culturale della città.

Dalle 18 alle 21 saranno visitabili le sedi del Museo Nazionale Collezione Salce: a Santa Margherita, apertura straordinaria della mostra "Arte del Vedere". Manifesti e occhiali dalle Collezioni Salce e Stramare. Speciale visita guidata con il curatore Michele Vello alle ore 18.30, su prenotazione. Ingresso simbolico 1 euro. La mostra, organizzata in collaborazione con Punti di Vista, è curata da Elisabetta Pasqualin e Michele Vello, con la collaborazione di Mariachiara Mazzariol. Esplora il mondo dell’occhiale attra-verso due piani di lettura: la rappresentazione, mediante i manifesti pubblicitari della collezione Salce, e la forma, grazie agli occhiali storici della collezione Stramare. Arte del Vedere è un ideale dialogo tra due collezionisti e le loro passioni. Le policrome visioni di carta dei manifesti di Ferdinando Salce, accanto alle mille declinazioni del tondo degli occhiali di Lucio Stramare. Ed è anche la prima volta che il Museo Salce pone il suo inestimabile patrimonio grafico a complemento del design, in un continuum di rappresentazioni di forme che vanno dal Cinquecento fino agli anni cinquanta del Novecento. Il visitatore potrà divertirsi a confrontare gli occhiali con la loro raffigurazione, che si fa astratta o puntuale a seconda della mano dell’illustratore e dello stile proprio di ogni epoca.

A San Gaetano, infine, sarà visitabile la mostra Futurismo di carta. Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità. Ingresso simbolico 1 euro. La mostra, curata da Elisabetta Pasqualin con la collaborazione di Sabina Collodel, è dedicata agli anni che precedono il secondo conflitto mondiale. Tra il 1930 e il 1940, il Futurismo raggiunge l’apice del suo sviluppo con l’aeropittura che, trasposta in grafica, esalta il volo e le imprese aviatorie, la vista dall’alto e si avvicina al surrealismo. I manifesti, e altrettanto la pittura, riflettono il clima del momento. In un’Italia che sta trasformandosi da paese agricolo a industriale, con l’industria aereonautica e quella automobilista al centro della scena. Nell’occasione il visitatore potrà anche ammirare la chiesa di San Gaetano, annessa al complesso museale. Al suo interno, la ricca quadreria con, tra gli altri, dipinti di Ludovico Pozzoserrato e di Giovanni Battista Canal e l'organo settecentesco di Gaetano Callido, uno degli strumenti più preziosi presenti in città.